Grey’s Anatomy: Descubre las canciones que te harán recordar la serie; así como el amor de Meredith y Derek.

La serie protagonizada por Ellen Pompeo, como Meredith Grey, es una de las historias más famosas de la televisión, pues desde su inicio el 27 de marzo de 2005 ya cuenta con 14 temporadas.

El drama de cada episodio, sin duda ha catapultado a la serie a obtener un éxito sin igual, pero también influye el increíble soundtrack que se incluye en cada escena.

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Además, es importante destacar que la mayoría de los títulos de los episodios suelen ser nombres de canciones. Incluso, los fans asocian cada momento clave de Grey's Anatomy con cada una canción.

Aquí te vamos a presentar algunas de las canciones más importantes de la serie.

1. Chasing Cars - Snow Patrol

En la Temporada 2, episodio 27, Izzy se aferra al cuerpo de Denny y le dice a los doctores que renuncia a convertirse en una cirujana. Pues acababa de morir alguien a quien amó mucho.

2. Breathe - Anna Nalick

Durante la temporada 2, episodio 17, Uno de los momentos más tensos de la serie fue acompañada por esta canción, pues muchos recordarán cuando Meredith sacó la bomba de la cavidad corporal y la entregó al escuadrón antiexplosivos. También vimos a Derek operar al marido de Bailey.

3. All I Need - Mat Kearney

Nuestras protagonistas vivieron uno de los momentos de "liberación", pues este tema se escucha mientras Derek le confiesa su amor a Meredith, y cuando Izzy se quita el vestido luego de la muerte de Denny.

4.Take This Go On Forever- Snow Patrol

Otro momento que los fans de Grey's Anatomy vivieron con tensión fue en la temporada 3, episodio 15. El tema acompañó el difícil momento en que Meredith se rindió y se hundió en el agua.

5. Keep Breathing - Ingrid Michaelson

Vaya tristeza la que se sintió en la temporada 3, episodio 25. En este capítulo vimos uno de los momentos más conmovedores, pues Cristina y Meredith cortan el vestido de novia después que Burke la abandonara en el altar.

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