Conoce la inspiración del creador de Los Simpson, Matt Groening para ponerle nombre a los personajes.

Los Simpson son la serie más exitosa de la historia a nivel mundial, por lo que también se puede hablar del gran talento que tiene su creador, Matt Groening, por su capacidad de pensar en una familia a tan gran escala.

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¿Pero qué fue lo que llevó a Matt Groening a crear Los Simpson ?

La realidad es que el dibujante no le debe todo solamente a su creatividad, pue se ayudó sobre las miles de cosas que ha vivido para poder lograr su inspiración.

Hace tiempo se reveló que Groening llamó Sprinfield a la urbe en donde se desarrolla la historia, esto por ser su ciudad natal, tiempo después también supimos que fueron los miembros de su familia los que le ayudaron a crear a sus personajes.

Matt Groening viene de una familia cinco hermanos y curiosamente las hijas de Homero y Marge se llama igual que sus hermanas, además de que los padres del productor tienen el mismo nombre de que pareja que protagoniza la serie.

Mientras que el nombre de Bart, es un anagrama de niño mimado, con lo que el dibujante hace referencia a su hermano mayor Mark, quien además sirvió de base para crear al personaje rebelde de la familia.

Aunque muchos de los eventos que se cuentan en la serie están basados en la vida del dibujante, fue el propio Matt Groening quien confirmó que las semejanzas solo son cosas superficiales.

En lo que respecta a los apellidos del resto de los personajes, fue durante un viaje de Matt Groening por la ciudad de Portland, en donde recorrió las calles y recolectó los nombres para personajes como Flanders y Burns, y que en la actualidad siguen siendo el nombre de las principales avenidas de la metrópoli.

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El 17 de diciembre de 1989 se estrenó el primer episodio de la serie y actualmente tiene 31 temporadas que los han llevado a ganar más de 30 premios Emmy y la historia continúa.

