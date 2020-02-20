Marvel se alista para estrenar siete nuevas series de su universo cinematográfico en servicio de streaming, por lo que próximamente los fans tendrán un abanico de opciones en cuanto a superhéroes se refiere.

Y es que la empresa productora de contenido dirigido al público infantil ha comenzado a mostrar los títulos con los que pretende competir en streaming con siete nuevas series de la mano de Marvel.

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What If…?

Se trata de un proyecto de animación que retomará algunos de los momentos más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel y les dará un giro totalmente inesperado para imaginar el “qué pasaría si..”. Entre los personajes que incluirá destaca Peggy Carter, Black Panther y Thanos.

Hawkeye

Esta serie se basará en Kate Bishop, quien tomará el rol de Hawkeye. Un proyecto en el que podremos ver de nuevo a Jeremy Renner como el Avenger encargado de entrenar a su joven aprendiz. Y es que tal vez Hawkeye no sea el Vengador más popular, pero sí formó parte del grupo inicial de los Avengers, es decir, tiene un sitio de honor en la extensa saga creada por Marvel Studios.



Moon Knight

La historia de Moon Knight gira entorno a Marc Spector, un exagente de la CIA que es salvado de la muerte por Khonshu, Dios de la luna. Sin duda una de las series más esperadas. Lastimosamente, no es un héroe convencional ni siquiera en los cómics, así que se ha tenido que esperar mucho para ver un contenido relacionado a él.

Ms. Marvel

Esta serie incluirá a Kamala Khan, una joven de New Jersey que se convertirá en la primera superheroína de origen musulmán en toda la historia de Marvel. Se sabe que Kamala es una fiel admiradora de la Capitana Marvel, y al pedir ser como ella, le son otorgados poderes fantásticos.



She Hulk

Esta serie centrará su historia en Jennifer Walters, quien recibirá una transfusión de sangre de su primo Bruce Banner, igual que en los cómics. Después de eso se transformará en un monstruo gigante verde y además se unirá a Los Avengers en las películas de Marvel. El estudio de cine actualmente está buscando una actriz de etnia abierta, en el rango de edad de 26 a 34 años con fuertes habilidades cómicas para interpretar al personaje.

Marvel’s 616

Esta serie se caracteriza por su rasgo más documental, donde se explorará el impacto cultural de Marvel a través de sus historias, personajes y creadores. Relatos inspiradores de niños que han dedicado sus vidas a actos desinteresados de valentía y bondad, y a los que Marvel les da el protagonismo que se merecen.



Marvel’s Storyboards

Centrada en Joe Quesada, el famoso director creativo de Marvel, esta serie explorará la producción de los personajes en distintos medios.

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