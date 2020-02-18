En la nueva serie que se prepara sobre el villano Loki, Marvel presentará a Kang, el Conquistador.

Ya ha comenzado la grabación de la nueva serie de Loki, misma que estará disponible próximamente en una plataforma de streaming en donde se contarán las primeras aventuras del villano de Thor, quien ahora podrá contar con una nueva oportunidad para rendirse luego de los sucesos que vivimos en 'Avengers Endgame'.

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Recordemos que entre todos los pasados modificados por los Avengers, Loki logró cambiar su destino y quedarse con la gema del espacio, el llamado Teseracto.

Por el momento no se ha revelado mucho sobre la trama que tendrá esta nueva serie de Loki, solamente lo que hemos podido ver en el primer y único tráiler en donde el dios del engaño se enfrascará en una batalla con Time Variance Authority, la organización que tiene como misión proteger el multiverso de Marvel.

La función principal es evitar que se hagan cambios en los acontecimientos más importantes en las diferentes realidades, por lo que sus rivales y objetivos son los viajeros en el tiempo.

Se espera que Loki use la gema del espacio para poder hacer viajes en el tiempo, con la finalidad de lograr hacer los cambios necesarios hasta antes de ser detenido por la TVA. El famoso viajero en el tiempo de Marvel es Kang, el Conquistador, quien fue parte de la TVA durante un tiempo.

La idea que tiene Marvel es aprovechar la serie de Loki para poder hacer el lanzamiento de Kang, el Conquistador; sin embargo, todavía no se sabe si la idea es hacer una serie propia del viajero en el tiempo o hacer en el futuro una película.

Kang es sin duda uno de los villanos más importantes dentro del universo Marvel, pero hasta el momento no se habían podido usar sus derechos ya que eran propiedad de FOX.

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Mientras tanto, tendremos que esperar a la primavera de 2021, que es cuando se espera llegué la serie de Loki.

