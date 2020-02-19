La serie de ‘She-Hulk’ busca actriz para interpretar al personaje principal sin importar el físico ni la raza.

El poder femenino cada vez se puede sentir más, ahora ha sido gracias a la nueva producción que, de la contraparte femenina de Hulk, She-Hulk. Una serie dedicada a la expansión de personajes y a la historia de esta superheroína. El problema es que aún no se cuenta con la actriz ideal.

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Jennifer Walters es el nombre de este magnífico personaje que está esperando por aquella ideal que se encargará de darle vida. El Universo Cinematográfico Marvel, ha estado llevando a cabo una serie de castings para dar con que encaje con la heroína.

Según lo que se pide, es que la actriz tenga entre 26 y 34 años, esto la haría la más joven en comparación al resto de sus compañeros del MCU, otra de los requisitos que se pide, es que tengan libre su agenda, ya que las filmaciones comenzarán a finales de año.

Lo que se ha dejado claro, es que no importa la raza de la mujer, pues se puede creer que ahora la producción de estas películas y series, están abiertos en volver este mundo de superpoderes en un ambiente inclusivo, dejando de lado los estereotipos con los que se han vivido durante años.

El estreno está estipulado para mediados del 2021, lo que ha hecho que la búsqueda se haya empezado a agilizar, pues creen que la chica perfecta para darle vida a Jennifer está cada vez más cerca.

La historia sería parecida a los cómics, pues Jennifer Walters será la prima de Bruce Banner, interpretado por Mark Ruffalo. El cambio en su cuerpo se dará por una transfusión de sangre que solamente su pariente puede hacerle.

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Sin embargo, se dará cuenta que no sólo le salvo la vida, sino que también se la cambió; convirtiéndola en una mujer con una fuerza inmedible que al alterarse sufrirá los mismos cambios físicos que Bruce.

