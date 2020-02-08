¡Todo el elenco de Friends ya está en Instagram! Matthew Perry estrena su cuenta oficial y se vuelve tendencia.

Matthew Perry, el actor que dio vida al emblemático Chandler Bing en la serie de Friends, causó un gran revuelo en las redes sociales, pues ya se animó a abrir su propia cuenta oficial en Instagram.

De esta forma, todos los integrantes de la serie ya se encuentran dentro de dicha red social, lo cual ha sido una gran noticia para todos sus fans, quienes no dudaron en seguirlo, al igual que sus amigos más cercanos.

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La primera publicación de Matthew Perry fue un curioso video de él mismo donde brinca emocionado por adentrarse a este mundo virtual de imágenes. Por supuesto que esta fue acompañada por un texto en el que se da la bienvenida:

Así de emocionado estoy de finalmente estar en Instagram. Así que, allá vamos…

Ante su llegada, recibió varios mensajes de bienvenida en Instagram; la primera fue Jennifer Aniston, su amiga y con quien participó en Friends. Ella publicó una foto de hace años en la que lucen abrazados, la cual acompañó con un cómico mensaje.

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Por su parte, Lisa Kudrow no dudó en también dejarle un mensaje de recibimiento y, al igual que la actriz anterior, publicó una foto en la que aparece junto con su amigo.

Desde el día de ayer, que fue cuando abrió su cuenta, hasta el día de hoy, ya cuenta con más de 4 millones de seguidores, mientras que él sigue solamente a 21 personas, entre las cuales destacan varias estrellas del cine.

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