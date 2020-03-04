‘Mentes Criminales’ llega a su final: la icónica serie de televisión se despide en la temporada número 15.

Los fans de la serie estadounidense, Mentes Criminales, se encuentran con sentimientos encontrados: se dio a conocer que la icónica serie de drama criminológico llegará a su final en la temporada número 15.

El drama televisivo creado por Jeff Davis fue de los pioneros en hablar de temas criminalísticos, razón por la que se volvió famoso a principios del siglo XXI.

Ahora se va de la pantalla después de 300 capítulos en los que Paget Brewster, Kirsten Vangsness, Joe Mantegna, Adam Rodríguez y Aisha Tyler interpretaron a personajes que marcaron toda una generación.

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Los fans ya esperan entusiasmados por ver el desenlace. Por su parte el Doctor Spencer, interpretado por Matthew Gray Gubler expresó su emoción por formar parte del proyecto que lo catapultó en la cima del éxito:

Hice el casting para este proyecto como un experimento y de repente estaba en un show que ha durado 15 años. Desde entonces he tenido la oportunidad de trabajar con miles de actores y directores que han hecho un gran trabajo. Eso de alguna manera me abrió el horizonte de una forma que no puedo explicar

El estadounidense reveló que el último acto de la serie está cargado de nostalgia y la energía positiva de sus compañeros:

En la última escena yo estaba en una bolsa de dormir; tenía que operar la cámara y llamar a acción. Reuní a todo el equipo en el pequeño cuarto donde estábamos filmando para que toda la energía del crew fuera parte de esa escena final

Gubler confesó que no es un adiós, pues el elenco podría reunirse pronto:

Pienso que algún día el show regresará. Es como una banda musical que se toma un descanso, que en cierto punto deben dejar el escenario. Ahora estoy buscando qué es lo que voy a hacer en mi tiempo libre por primera vez en mucho tiempo

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