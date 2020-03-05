Revelan detalles de la nueva película de ‘Sailor Moon’ y los fans no pueden con tanta emoción. Entérate de todos los detalles.

El tema de Sailor Moon ha sido tendencia en los últimos meses, desde finales del 2019, comenzó a hacer ruido en aquellas generaciones que crecieron viendo esta caricatura y que se dejaron llevar por el poder lunar de cada una de las Sailor scouts. Tras haber sido un éxito durante la década de los noventa, el retorno de esta caricatura ha arrancado con todo, pues después de que se anunciara una línea de maquillaje, línea de ropa; se da a conocer que se tienen planeadas dos películas.

Te puede interesar:

La moda de los noventa está de regreso gracias a este estampado de la icónica serie de ‘Sailor Moon’.

El proyecto está siendo preparado por el Studio DEEN junto a Toei Animation. La película de Sailor Moon está siendo trabajada y esto lo han anunciado a través del portal web Anime News Network y fue gracias a un tuit que publicó Aitaikimochi en el que da a conocer que próximamente estaremos disfrutando de la primera parte de la cinta que tienen preparado.

La película se titulará Bishoujo Senshi Sailor Moon Eternal y constará de dos partes, pero se tiene planeado que la primera llegue en este año y la segunda estará siendo estrenada en el 2021 y también ya se dio a conocer el poster oficial en donde las protagonistas son Serena y Chibiusa.

New Sailor Moon movie announced called Bishoujo Senshi Sailor Moon Eternal, releasing in 2020! pic.twitter.com/vIBEVTJcIN — ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) October 10, 2019

Algo que han dejado ver, es que las ilustraciones y la estética de este, se mantendrán fieles. Por el momento no se han dado detalles de la historia, por lo que no sabemos a lo que se estarán enfrentando en esta nueva trama.

Hasta el momento, sólo existe un tráiler respecto a la película y seguimos esperando a que se destapen más sorpresas que el poder de la Luna nos va a tener preparadas. Una animación que logró impactar a todas las jóvenes que vivieron la última década del siglo XX.

También te puede interesar:

Lanzan nueva línea de maquillaje inspirada en la serie de manga ‘Sailor Moon’ para los verdaderos fans.

¿Están listos para disfrutar de esta historia de manga?

