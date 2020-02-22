La reciente serie ‘Hunters’ es una nueva forma de contar la historia de los nazis, pero ahora con un toque de comedia.

La nueva serie de Amazon Prime Video de David Weil, que es protagonizada por el aclamado actor Al Pacino y Logan Lerman tiene como trama a los antiguos funcionarios nazis, que en la actualidad se encuentran conspirando para lograr hacer un Cuarto Reich en Estados Unidos.

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Hunters, es una de las series más esperadas del año, no solo por la trama sino por la actuación de AL Pacino, sin duda va a sorprender al mundo ya que es la mezcla de varias cosas y géneros. Pues tiene comedia, drama, violencia al más puro estilo de Tarantino.

Esta es una nueva versión de lo que fue la triste historia del Holocausto para los judíos, es una nueva forma de abordar el tema de cómo lo hemos visto siempre en el cine.

En su debut David Weil, se atreve a mezclar risas y llantos en un tema muy sensible y que ha sido contado muchas veces de distintas formas, pero ahora con un nuevo concepto, que busca entrar en el gusto de la gente.

Una de las novedades que más ha gustado es que la serie está ambientada en la década de los años setenta, colores estridentes y brillantes, peinados afro, chaquetas de cuero, patillas, pantalones de campana entre muchas otras cosas que son típicas de la época.

Hunters estará formada por 10 episodios, el primero con una duración de 90 minutos y el resto de 60 minutos en donde se cuentan las aventuras de estos cazadores de nazis.

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Desde el primer capítulo Hunters te deja ver por donde es la idea de la serie, pues en éste se puede ver una alberca en un día con sol, una familia perfecta y un nazi que se esconde en el escenario ideal para no ser detectado.

Ahora sólo te queda verla y formar tu propio criterio. Mira aquí el tráiler de la serie:

