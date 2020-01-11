Sofía Vergara se encuentra lista para afrontar el final de la serie que la hizo famosa: Modern Family.

Modern Family ha sido una serie que se ha caracterizado su humor, la construcción de los personajes y el guion tan bien ejecutado. Esta comedia, coprotagonizada por Sofía Vergara, llegará a su fin el 8 de abril del año en curso.

Después de 11 temporadas, y poco más de diez años al aire, la cadena ABC, canal en donde se transmite, anunció el fin de la serie que también estelarizan Jesse Tyler Ferguson y Julie Bowen.

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Los creadores, Christopher Lloyd y Steven Levitan, han permanecido fieles a su proyecto desde el inicio. Esta situación se vuelve relevante porque el elenco que sigue la vida de la familia Pritchett-Dunphy, sigue sin modificaciones relevantes desde su debut en 2009.

Por su parte, Sofía ha asegurado que su personaje, Gloria Delgado-Pritchett: “tiene una vida tan maravillosa y una familia tan hermosa que creo que cualquier final que los escritores hayan preparado para ella, me hará feliz".

Finalmente, antes de la emisión del capítulo que concluirá este programa, la ABC transmitirá los mejores programas de Modern Family: en un horario estelar pasarán el primero y se irán por otros que escogieron los fans en la página oficial de la cadena.

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