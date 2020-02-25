Los planes del Príncipe Harry y Meghan Markle parecen haber cambiado de rumbo y ahora se dirigen a Las Bahamas.

El Príncipe Harry y su esposa Meghan Markle han causado un gran número de controversias a la familia real, pero los planes parecen estar cambiando para la pareja que ha decidido no formar parte de la realeza y llevar una vida como cualquier persona normal, pues ahora se ha dado a conocer el nuevo hogar que podrían estar ocupando para ver crecer al pequeño Archie.

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La primera decisión que tomó el matrimonio, fue desvincularse de su cargo como los duques de Sussex y comenzar una vida fuera de los protocolos que se piden para formar parte de la realeza. Esto los llevó a instalarse por algunas semanas en Canadá, en donde comenzarían una nueva vida.

Sin embargo, todo esto podría tomar un nuevo rumbo, pues a pesar de que Canadá es el país que ellos han querido que sea su nueva casa, la pareja se está replanteando. Una de sus segundas opciones era Estados Unidos, pero el único lugar que tienen para vivir es en la casa de Doria Ragland la madre de Meghan Markle.

Hay que recordar que la actriz vendió su residencia hace poco y el único lugar que pudieron haber elegido en Estados Unidos era Frogmore Cottage, residencia Windsor. Aunque los planes parecieran desmoronarse, parece ser que han encontrado el lugar perfecto para instalarse al lado de Archie.

Se trata de Sigrist House, residencia de los duques de Windsor; ubicada en el Caribe y que guarda una de las historias más polémicas de dicho clan. El precio está totalmente al alcance del Príncipe Harry y Meghan, pues tiene un precio de 8 millones y medio de dólares, muy por debajo del precio que ellos pensaban pagar, ya que tenían disponibles un poco más de 20 millones por una nueva casa en Canadá.

Un lugar en el que vivieron Eduardo VIII y Wallis Simpson por cinco años cuando el exrey fue nombrado gobernador de Las Bahamas en la década de los cuarenta. La zona es una de las mejores, la cual se llama Nassau y cuenta con una fantástica decoración.

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La mansión es una villa, la cual cuenta con dos casas para invitados de cuatro dormitorios cada una, un departamento con otras tres habitaciones, dando un total de quince cuartos y catorce baños. Nada mal para empezar una nueva vida.

