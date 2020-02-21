The Walking Dead estrena tráiler de la nueva temporada y podrían estar de regreso Glenn y Hershel. Esto sabemos.

The Walking Dead se ha coronado como una de las series más exitosas de los últimos veinte años y ha estado compitiendo con otras grandes producciones. Ahora, la cadena AMC ha lanzado el tráiler de la segunda parte correspondiente a la última temporada y los fans han estallado al ver el posible regreso de Glenn y Hershel.

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Ambos personajes fueron muy queridos por la audiencia e incluso, mostraron su descontento al ver que el padre y novio de Maggie eran unos de los infortunados en perder la vida en este apocalipsis zombie.

Aunque pareciera que la euforia fue disminuyendo por un esfuerzo mal aplicado por parte de la producción, el contenido se sigue manteniendo de pie y tentando a sus más fieles fans a continuar viendo la historia.

En el adelanto se puede observar en una escena, la aparición de Glenn y Hershel mientras que Maggie se encuentra parada frente a un dibujo que representa a ambos personajes. Sin embargo, se ha llegado a pensar a que sólo se trate de un flashback dentro de la historia.

Un indicio que nos podría estar anunciado que por fin veremos a Lauren Cohan, la actriz que le da vida a Maggie, pues desde la temporada 9 no ha aparecido. Puede que también sea una manera de anunciarnos que la serie está llegando a su final.

Por el momento todavía es muy precipitado dar por hecho las suposiciones, por lo que tendremos que esperar el estreno de esta segunda parte de la décima temporada que se estará estrenando el próximo domingo 23 de febrero con más misterios, suspenso y dramas.

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Aunque nos emocionaría ver de nuevo a alguno de estos personajes de regreso a la pantalla chica, es evidente que eso no será posible y sólo podremos mantenerlos en nuestros recuerdos.

¿Estás listo para volver a vivir el despertar de los muertos?

