VIDEO: El anime One Puch Man lanza avances de su próximo OVA con un tráiler de dos minutos. Aquí puedes verlo.

El anime One Puch Man es una de las caricaturas que poco a poco ha conseguido el éxito entre el público internacional; de esta forma, lanzaron avances de su próxima OVA, y en tan sólo dos minutos han dejado claro que las aventuras seguirán.

Saitama se ha convertido en un personaje favorito dentro del mundo del anime, siendo así que sus fans no dejan de seguirlo desde su primera temporada, la cual tuvo un OVA, con varias relaciones ligadas a la segunda parte, que también fue todo un éxito.

La historia de Saitama ha conmovido a varias personas debido a los momentos inspiradores y los mensajes que las pone a reflexionar. One Puch Man habla sobre la historia de un joven que se siente frustrado con la vida a pesar de ser el hombre más fuerte del mundo; sus aventuras, y los problemas que, en ocasiones, llegan a caer en lo absurdo, no le llenan, ni satisfacen.

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Tras terminar la segunda temporada, que también fue todo un éxito dentro de las caricaturas del anime también tendrá su OVA, del cual ya se lanzó un tráiler de dos minutos que dejaron cautivados a sus fans.

Para poner en contexto, los OVAs se trata de un contenido extra de las historias que sólo se lanzan mediante Blu-ray. Cabe mencionar que se tratan de historias ajenas a lo que sucedió durante la temporada, pero sí comparten a los personajes.

En tanto, el tan mencionado tráiler se observa que la Asociación de Héroes mantiene una reunión en el refugio de la montaña, pero lo que más impacta en que en la ventana aparece Sonic Velocidad del Sonido, quien se encargó de seguirlos con lo cual se aseguró que habrá una épica pelea.

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