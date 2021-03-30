‘Sabrina, la bruja adolescente’ y ‘El Príncipe del Rap’ regresan a la televisión mexicana por la señal de Azteca 7.

Las populares series de los años 90, Sabrina, la bruja adolescente y El Príncipe del Rap, han anunciado su regreso a la televisión mexicana.

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¡Justo en la madurez! En abril, no te vas a querer despegar de la pantalla de @AztecaSiete con estos 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲𝗻𝗼𝘀 que tenemos para ti. ¿Cuál es tu favorito? pic.twitter.com/PJdcrllVQF — Azteca 7 (@AztecaSiete) March 26, 2021

De acuerdo con la información que se ha dado, estas dos series de Sabrina, la bruja adolescente del año 1996 y El Príncipe del Rap del año 1990 serán transmitidas por nuestra señal de Azteca 7.

Será el próximo 12 de abril, cuando se podrá ver Sabrina, la bruja adolescente protagonizada por Melissa Joan-Hart y estará a partir de las 14:30 horas y, una hora después, es decir a las 15:30 horas, se podrán ver las divertidas aventuras de El Príncipe del Rap con Will Smith.

Hay que recordar que hace unos meses se anunció que regresarían shows como: Los Picapiedra, Los Tiny Toons, Los Supersónicos, o Pinky y Cerebro y Los Animaniacs.

La trama de las nuevas serie de Azteca 7

Sabrina, la bruja adolescente, es una típica adolescente que descubre sus poderes mágicos e intenta equilibrarlos con su vida cotidiana.

De hecho, su éxito fue tanto que una plataforma de streaming realizó una nueva adaptación de Sabrina bajo el nombre de El mundo oculto de Sabrina, basados en los recientes cómics de Archie Comics, aunque, en esta ocasión se dejaba de lado la comedia de la serie noventera para pasar a temas serios y un tanto oscuros.

Por su parte, El Príncipe del Rap, presenta situaciones cómicas basadas en las experiencias de Smith al tratar de adaptarse en su nueva vida en Philadelphia.

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Ahora ya los sabes, todo el entretenimiento para tus tardes lo tendrás por la señal de Azteca 7.

