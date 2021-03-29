‘El Príncipe del Rap': Te contamos dónde, cuándo y a qué hora puedes ver esta legendaria serie de Will Smith.

Fue en el 1990, cuando Will Smith nos regaló uno de sus mejores proyectos profesionales, pues mostró su personalidad única y original en ‘El Príncipe del Rap’.

La serie, dirigida por Benny Medina y Jeff Pollack, obtuvo un maravilloso recibimiento entre el público de todas las edades. Y es que, capítulo tras capítulo, Will nos regaló inolvidables aventuras a expensas de sus primos Carlton y Hilary.

El actor estadounidense no tuvo mayor problema para mostrar su verdadera personalidad ante las cámaras de televisión.

Además, el intérprete impuso moda con sus icónicas camisetas rayadas, pantalones de cuadros y hasta overoles de pana. Will nos presumió su lado más extrovertido y divertido; sin embargo, llega nuevamente a la televisión abierta en este 2021.

A través de nuestra señal de Azteca 7, puedes ver todos los capítulos de ‘El Príncipe del Rap’ a partir del próximo 12 de abril de 2021. Prepara las palomitas porque es momento de disfrutar de la legendaria serie noventera de lunes a viernes, a partir de las 15:30 horas.

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La serie de ‘El Príncipe del Rap’ es recordada por millones de fanáticos en todo el mundo

La historia del divertido ‘Príncipe del Rap’ conquistó a chicos y grandes de múltiples países. Sin embargo, el programa también alcanzó gran popularidad debido a sus invitados de talla internacional.

Recordemos que la serie, estrenada en 1990, contó con inesperadas estrellas como Oprah Winfrey, Donald Trump, Vanessa Williams, Bo Jackson y muchas otras celebridades más.

Por si fuera poco, la serie también alcanzó tremendo éxito tras sus icónicos personajes como Carlton Banks, Ashley Banks, Hillary Banks, Vivian Banks, Philip Banks, Geoffrey y muchos otros que se metieron en el corazón de millones de fanáticos en todas partes del mundo.

Es momento de que vuelvas a revivir las divertidas aventuras de ‘El Príncipe del Rap’ junto al entrañable y recordado actor Will Smith.

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