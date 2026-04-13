Seguro no sabías quién es el actor que interpreta a Jamie en ‘Malcolm el de en medio’

‘Malcolm el de en medio’ estrenó cuatro nuevos capítulos este fin de semana y dejó con la boca abierta a los fans que esperaban este reencuentro desde hace años. Sin embargo, aunque gran parte del reparto regresó a sus papeles, uno de los nombres que más llamó la atención fue Anthony Timpano, el actor que interpreta a Jamie Wilkerson ya adulto en la famosa serie.

En esta nueva etapa, Timpano da vida a un Jamie que creció y construyó su propia vida, ahora como miembro de la Guardia Costera. Aunque su aparición es breve, el hermano menor de Francis, Reese, Malcolm y Dewey se robó las miradas, ya que los fans nunca conocieron su futuro cuando la serie original terminó. Ahora, gracias al revival, por fin hay respuestas.

¿Quién es Anthony Timpano, el actor de Jamie en ‘Malcolm el de en medio’?

Anthony Timpano cuenta con una carrera sólida como actor en series y películas independientes, incluso antes de sumarse a ‘Malcolm el de en medio’ .

Entre sus trabajos más reconocidos destacan participaciones en ‘Riverdale’, ‘La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales’, ‘Nancy Drew’, ‘DC’s Legends of Tomorrow’, ‘Fire Country’ y, más recientemente, ‘Allegiance’, según datos del portal especializado IMDb.

En redes sociales, Anthony poco a poco se ha hecho de una comunidad de seguidores que están atentos de sus siguientes películas y series. Acumula más de 26 mil seguidores.

Una de sus últimas publicaciones fue para agradecer su participación en los nuevos capítulos de ‘Malcolm el de en medio’, compartiendo varias fotos detrás de cámaras junto al mensaje: “¡Realmente juntaron a la banda de nuevo! ¡Gracias por invitarme!”.

¿Por qué Anthony Timpano interpretó a Jamie en ‘Malcolm el de en medio’?

Anthony Timpano asumió el papel de Jamie tras ser elegido por la producción como la mejor opción para el reemplazo. Los actores gemelos James y Lukas Rodríguez, quienes interpretaron al personaje desde la quinta temporada, se retiraron de la actuación, en un caso similar al de Erik Per Sullivan, recordado por su papel como Dewey.

Anthony Timpano es el actor que interpretó a Jamie en los nuevos capítulos de ‘Malcolm el de en medio’.|(HULU)

Cuando el equipo buscaba a un nuevo actor para dar vida a este personaje, encontraron en Timpano a alguien capaz de mantener la esencia de la familia, gracias a su estilo de comedia. Aunque su personalidad en pantalla es distinta a la de sus hermanos, logra encajar perfectamente en la dinámica que hizo tan querida a la serie.