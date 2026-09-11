La serie original de terror de HBO Max que logró 18 nominaciones en los Emmy con apenas una temporada disponible y que seguro no viste

Si estás buscando una producción para ver el fin de semana pues tenemos una recomendación ideal ya que HBO Max tiene una serie original de terror con múltiples nominaciones. Estamos hablando de Lovecraft Country que fue estrenada en 2020.

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En esta serie se mezcla el terror, ciencia ficción, fantasía y racismo histórico. La misma está ambientada en Estados Unidos durante la década de 1950 cuando estaban las leyes de Jim Crow y la misma está basada en la novela de Matt Ruff.

¿Cuál es la historia de Lovecraft Country?

La historia tiene como protagonista a Atticus Freeman quien es un joven veterano de la Guerra de Corea y que es fanático de la literatura pulp. Debido a que su padre desaparece tiene que viajar junto a su amiga Letitia Lewis y su tío George Freeman para tratar de encontrarlo.

Este viaje los lleva hasta un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra. Allí descubren que la familia del joven Atticus se relaciona con una sociedad secreta de magia, hechiceros y rituales sobrenaturales.

Esta serie contiene monstruos sobrenaturales, inspirados en el horror cósmico de H. P. Lovecraft. También están los monstruos humanos que son representados por el racismo, la segregación y la violencia contra los afroamericanos.

Mientras avanzan los capítulos pues la historia se vuelve más atrapante ya que tiene agregados de magia, viajes en el tiempo, maldiciones familiares, sociedades secretas, monstruos y los factores de la historia afroamericana.

Esta serie recibió múltiples nominaciones

La seria Lovecraft Country tuvo grandes reconocimientos en los Emmy 2021 ya que tuvo 18 nominaciones. Estas fueron:



Mejor Serie Dramática — nominada.

Mejor Actor Protagonista en Drama — Jonathan Majors, como Atticus.

Mejor Actriz Protagonista en Drama — Jurnee Smollett, como Leti.

Mejor Actor de Reparto en Drama — Michael K. Williams, como Montrose.

Mejor Actriz de Reparto en Drama — Aunjanue Ellis, como Hippolyta.

Mejor Actor Invitado en Drama — Courtney B. Vance ganó por George Freeman.

Mejor Guion de Drama — Misha Green por "Sundown".

Mejor Dirección de Fotografía — por "Sundown".

Mejor Casting para Drama.

Mejor Diseño de Vestuario de Fantasía/Ciencia Ficción.

Mejor Maquillaje Protésico.

Mejores Efectos Visuales.

Mejor Edición de Sonido

Mejor Mezcla de Sonido.

Mejor Composición Musical — Laura Karpman y Raphael Saadiq.

Mejor Supervisión Musical.

Mejor Diseño de Títulos Principales.

Mejor actuación de efectos especiales/stunts.

De todas las nominaciones solo se quedó con 2 Emmy ya que Courtney B. Vance como actor invitado y el premio de edición de sonido.