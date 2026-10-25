5 series inspiradas en hechos reales y la historia que existe detrás de cada una

En el mundo del entretenimiento nos podemos encontrar una gran cantidad de historias que están basadas en hechos reales y que en muchos casos superan a la ficción. En esta oportunidad te vamos a contar sobre 5 series inspiradas en hechos reales que han dado la vuelta al mundo.

Caminos de la Vida | Programa 24 de octubre 2026

Las series que se basan en hechos reales nos dan la oportunidad de conocer historias que tienen sus raíces en acontecimientos documentados. Si bien algunas escenas han sido modificadas la esencia se mantiene original.

¿Cuáles son las series inspiradas en hechos reales?

Chernobyl: la tragedia nuclear que conmocionó al mundo

Aquí tenemos una miniserie que cuenta el accidente ocurrido el 26 de abril de 1986 en la central nuclear de Chernóbil donde en ese momento era territorio de la Unión Soviética y hoy es la actual Ucrania. En ese lugar explotó uno de los reactores por lo que se liberó material radioactivo y miles personas resultaron afectadas.

En la producción se muestra a la respuesta de los trabajadores, los bomberos, científicos y autoridades ante este desastre. También hay hechos ficticios como la aparición del aa científica Ulana Khomyuk es un personaje compuesto que representa el trabajo de distintos investigadores.

Así nos ven (When They See Us): una condena injusta

En este nos encontramos con la historia de cinco adolescentes afroamericanos y latinos que fueron acusados de atacar y violar una mujer que corría por Central Park, en Nueva York, en 1989.

Estos jóvenes fueron condenadas, pero hubo graves irregularidades que rodearon la investigación. Luego de un tiempo las condenas fueron anuladas tras la confesión de un hombre que se culpabilizó por el crimen. Aquí se trata el impacto del racismo, la presión policial y judicial y el sufrimiento de los adolescentes y sus familias.

#Netflix #BasadaEnHechosReales #Injusticia #Miniserie ♬ som original - Shelby Company @popcorntime45 "Prepárense para una historia que les va a volar la cabeza y a romper el corazón. 😭💔 'Así Nos Ven' (When They See Us) es una miniserie de Netflix basada en la desgarradora historia real de 'Los Cinco de Central Park' en 1989. Cinco adolescentes, todos negros o hispanos, de Harlem, son acusados y condenados injustamente por el brutal ataque y violación de una corredora en Central Park, Nueva York. La serie te muestra, episodio a episodio, la pesadilla que vivieron: la coacción policial para que confesaran, el juicio sesgado por el racismo y la prensa, y los años devastadores que pasaron en prisión por un crimen que no cometieron. Es un golpe de realidad sobre la profunda injusticia del sistema judicial y policial en Estados Unidos. Vas a sentir la rabia, la impotencia y, finalmente, la conmoción cuando la verdad sale a la luz años después. ¡Tienes que verla! Son solo 4 episodios que te harán cuestionar todo. ¿Ya la viste? ¡Comenta qué te pareció! 👇 #AsiNosVen

Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer: los crímenes que estremecieron a Estados Unidos

Aquí nos encontramos con la historia de Jeffrey Dahmer quien fue un asesino serial de Estados Unidos que mató a 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991. Su caso causó mucha conmoción por la violencia y por las fallas institucionales que dejaron que actuaran durante años.

En esta producción también se hace foco en las víctimas, sus familias y el impacto que tuvo en la comunidad. Cabe destacar que hay dramatización incluida.

The Act: una relación familiar atravesada por el engaño

Otra serie basada en hecho reales es la de Gypsy Rose Blanchard y su madre, Dee Dee Blanchard. Esta madre durante muchos años presentó a su hija como una persona enferma por lo que la sometía a tratamientos y controles médico que comenzaron a despertar sospechas posteriormente.

En el año 2015 Dee Dee fue asesinada y por medio de la investigación reveló una historia familiar marcada por el control y el engaño. Así es que Gypsy terminó admitiendo que participó en el plan para matar a su madre y recibió una condena.

#theact #historiasreales #gypsyroseblanchard #viral #tiktok #fy #fyp #parati ♬ What Was I Made For? [From The Motion Picture "Barbie"] - Billie Eilish @usern89325 The Act es una miniserie de Hulu que se basa en la historia real de Gypsy Rose Blanchard. La serie explora el síndrome de Munchausen, en el que un cuidador simula enfermedades en su víctima. Este caso de matricidio conmocionó a los Estados Unidos ocho años atrás. La progenitora de Gypsy, Dee Dee, desarrolló Munchausen por poderes contra su hija, una forma de abuso y manipulación. Desde que era niña, su cuidadora la mantuvo en una silla de ruedas y la obligaba a fingir enfermedades graves como leucemia y distrofia muscular. El propósito de esa conducta era mantener a la adolescente a su lado, mientras edificaba una fachada de “madre abnegada”. Clauddine (Dee Dee) Blanchard monitoreaba el uso de internet de su hija, pero también la sometía a procedimientos médicos dolorosos e innecesarios, como la extracción de sus glándulas salivales y la alimentación vía sonda. La madre argumentaba que Gypsy sufría discapacidades físicas y mentales; sin embargo, luego se descubriría que la joven no padecía ninguna afección y tampoco tenía retraso en su desarrollo. A medida que pasó el tiempo, el abusó empeoró, se tornó físico. La joven era en ocasiones golpeada y encadenada a su cama. Fue entonces cuando comenzó a darse cuenta de que no estaba enferma, como repetía su progenitora, sino que vivía en lo que ella misma describió como “una cárcel”. Siendo ya adulta, Gypsy Rose conoció a un chico a través de una aplicación de citas para personas cristianas. Lo hizo a escondidas de su madre, quien para ese momento ejercía un enorme control sobre ella. El hombre era Godejohn, quien vivía en Big Bend, Wisconsin. Durante dos años se comunicaron a través de internet y establecieron una relación. Estaban enamorados. En 2015, los jóvenes decidieron que querían conocerse en persona, por lo que coordinaron encontrarse en una visita al cine, en la que querían que Dee Dee conociera a Godejohn y aprobara la relación. Pero esto no sucedió. Por el contrario, la madre de Gypsy Rose se opuso. Fue entonces cuando planificaron el crimen. Ese mismo año, cuando Dee Dee llevó a su hija a una cita médica, Godejohn viajó a Misuri. Allí esperó la señal de la joven, quien le permitió entrar en la casa familiar cuando la madre estaba dormida. Le dio un cuchillo, cinta adhesiva y guantes. Mientras Godejohn asesinaba a su madre, Gypsy Rose esperó en el baño. Luego del crimen ambos se escaparon, pero fueron detenidos días después en Wisconsin. Durante el juicio contra su ya exnovio, ella aceptó que lo convenció de cometer el crimen. "Quería liberarme de su control sobre mí", dijo. "Lo convencí”. Ambos fueron condenados, aunque la joven llegó a un acuerdo con las autoridades: se declaró culpable y los fiscales atenuaron la acusación a asesinato en segundo grado. Ella fue condenada a 10 años de cárcel tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía. Luego de haber cumplido más del 70% de su condena, la joven salió de la Chillicothe Correctional Center, ubicada en el estado de Misuri. #gypsyrose

The Crown: los secretos y las tensiones de la familia real británica

Por último, tenemos esta serie que cuenta distintos períodos del reinado de Isabel II y aborda acontecimientos políticos, conflictos familiares y momentos decisivos de la monarquía británica.

A lo largo de la serie se pueden ver personas y sucesos históricos reales, desde la llegada de Isabel al trono hasta la crisis que atravesó a la familia real.