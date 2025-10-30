Liberan el tráiler final de Stranger Things 5, la última temporada del fenómeno mundial

Hay una mezcla de emoción, tristeza y expectativa en el aire, pues el fenómeno mundial de ciencia ficción y nostalgia ochentera llega a su fin. Se ha liberado el último tráiler oficial de la quinta y última temporada de Stranger Things, confirmando que el desenlace de la historia de Hawkins se estrenará este 2025 y que será una verdadera montaña rusa emocional para todos.

Aquí te dejamos el tráiler oficial de la quinta temporada de Stranger Things:

El final del Upside Down está cerca: llega Stranger Things 5

La popular plataforma de streaming reveló que la temporada final estará dividida en tres volúmenes, cada uno con su propioa fecha de estreno:



Volumen 1: 26 de noviembre (4 episodios)

Volumen 2: 25 de diciembre (3 episodios)

Volumen 3 (episodio final): 31 de diciembre

Hasta el momento se confirmó que cada uno de ellos se podrá ver a partir de las 7:00 p.m. México.

Sadie Sink y el elenco prometen un adiós inolvidable

“Estamos saboreando cada momento”, confesó Sadie Sink (Max), adelantando que esta despedida será tan emotiva como aterradora. También regresan Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike), Caleb McLaughlin (Lucas), Gaten Matarazzo (Dustin) y Noah Schnapp (Will), acompañados por nuevas incorporaciones como Nell Fisher, Jake Connelly y Alex Breaux.

Los títulos de los últimos 8 capítulos

Los hermanos Duffer han revelado los nombres de los episodios que marcarán el final de una era:



El rastreo

La desaparición de…

La trampa del arco giratorio

Hechicero

Jock impactante

Fuga de Camazotz

El Puente

El lado correcto hacia arriba

Lo que dijeron los hermanos Duffer sobre el final

Los creadores Matt y Ross Duffer aseguraron en entrevista con TUDUM que los fans aún no lo han visto todo: “Sabemos lo que pasa en el Upside Down… pero queremos que siga siendo misterioso. Lo escribimos todo, y sí, será más oscuro que nunca”. La verdad, después de ver el tráiler, podemos estar seguros de que los hermanos han cumplido su promesa.

También te puede interesar: Conoce todos los detalles del concierto que tendrá Hatsune Miku en México con su MIKU EXPO 2026