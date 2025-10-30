Conoce todos los detalles del concierto que tendrá Hatsune Miku en México con su MIKU EXPO 2026

¡La espera terminó! Hoy comenzó la preventa del concierto de la superestrella virtual Hatsune Miku. Así es, la icónica chica virtual regresará a la Ciudad de México como parte de su gira MIKU EXPO 2026 North America Tour, con un espectáculo que promete llenar de luz, tecnología y emoción el escenario del Pepsi Center WTC el 19 de mayo de 2026. Aquí te dejamos todos los detalles para que no te lo pierdas.

Hatsune Miku regresa a México con su MIKU EXPO 2026

La preventa para el concierto se llevó a cabo este 30 de octubre de 2025 desde las 10:00 a.m., y se espera que los boletos se agoten en tiempo récord, como ha ocurrido en cada visita de Miku.

¿Quién es Hatsune Miku? La diva digital que revolucionó la música

Si no conoces a Hatsune Miku, debes saber que no es una artista común. Creada en 2007 por Crypton Future Media, nació como la imagen de un software de voz basado en la tecnología Vocaloid, que permite a cualquier persona componer canciones usando su voz sintetizada.

Desde entonces, Miku ha inspirado a millones de creadores en todo el mundo, generando más de 100 mil canciones originales y un universo de colaboraciones con artistas, marcas y eventos internacionales.

Parte de su enorme éxito es la estética kawaii que posee; las coletas turquesa y su uniforme escolar la convirtieron en un ícono cultural. Ella ha sido telonera de Lady Gaga y Pharrell Williams, “cantó” en el programa de David Letterman, y sus conciertos holográficos han llenado arenas completas en Asia, Europa y América.

¿Qué esperar del show MIKU EXPO 2026?

Aunque no conozcas a Miku de antes, la verdad es que asistir a la MIKU EXPO es toda una experiencia audiovisual que combina música electrónica, animación 3D y luces futuristas. Es por eso que aquí te dejamos todos los detalles del concierto en México para que no te lo pierdas:



Lugar: Pepsi Center WTC , Ciudad de México

, Ciudad de México Fecha: 19 de mayo de 2026

Preventa: 30 de octubre de 2025 a las 10:00 a.m.

Acceso general: 31 de octubre de 2025 a las 10:00 a.m.

