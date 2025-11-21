¡Hilary Duff vuelve a la música! Anuncia su nuevo álbum “Luck…or Something”

Después de 10 años lejos de los estudios, Hilary Duff reveló a sus fans que finalmente está lista para regresar al mundo de la música con su sexto álbum, titulado “Luck…or Something”, el cual llegará el 20 de febrero bajo el sello Atlantic Records. Esta noticia ha encendido la nostalgia en muchas personas; te contamos todo lo que reveló.

Hilary Duff anuncia “Luck…or Something”, su primer álbum en una década

La actriz y cantante ha venido preparando el terreno desde noviembre, cuando lanzó “Mature”, el primer sencillo del proyecto. Un tema que, además de marcar su esperado comeback, también deja ver una nueva versión de Hilary mucho más honesta y emocionalmente adulta.

¿Qué significa “Luck…or Something”?

En un comunicado, Duff explicó que el título responde a la clásica pregunta sobre cómo logró mantenerse con los pies en la tierra tras crecer frente a las cámaras. “Es suerte… pero también mucho más. Muchas de las cosas que he vivido están ahí, y siento que eso es lo que realmente me ha formado”, comentó.

Así que este álbum no solo es música nueva: es un retrato de su evolución personal, de los golpes, los triunfos y los aprendizajes que acumula desde su adolescencia, cuando se convirtió en una estrella global.

Docuserie, nueva disquera y un regreso que va con todo

En septiembre, Hilary ya había anunciado que había firmado con Atlantic Records y que estaba trabajando en una docuserie sobre su regreso a la música. El proyecto será dirigido y producido por Sam Wrench, conocido por grabar Taylor Swift: The Eras Tour y A Nonsense Christmas.

La serie promete mostrarlo todo: desde los retos de equilibrar su vida familiar hasta las grabaciones, ensayos y la ansiedad de volver al escenario por primera vez en más de diez años. Conociendo la personalidad de la cantante, este proyecto nos transportará a aquellos años en la adolescencia cuando era toda una celebridad.

Mini-tour “Small Rooms, Big Nerves”

Para calentar motores antes del lanzamiento del álbum, Duff iniciará una minigira, la cual resultará bastante íntima, llamada “Small Rooms, Big Nerves”, que arranca el 19 de enero en Londres, pasa por Toronto (24 de enero) y Brooklyn (27 de enero), y cerrará el 29 de enero en el Wiltern de Los Ángeles.

¿Te gustaría que Hilary Duff programe una fecha en Méxcio?

