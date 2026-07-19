ÚLTIMA HORA: BTS manda IMPORTANTE mensaje antes del medio tiempo de la final del Mundial 2026

A solo minutos de que comience el medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, BTS mandó un mensaje a través de redes sociales para sus fans.

"Aquí estamos, BTS. Estamos muy emocionados de ser parte del primer show de medio tiempo en una final del Mundial", dicen a coro los integrantes de la icónica banda coreana, en un video que compartieron en sus historias de Instagram.

"Hoy es un momento especial que une a la música, futbol e impacto por una causa mayor", dice el mensaje también, el cual ha sido replicado por cuentas de fans en otras redes sociales. "Este show contribuye a apoyar la educación de niños alrededor del mundo. Estamos muy orgullosos de formar parte de este significativo evento. Gracias a todos los que han apoyado a los niños. No podemos esperar para compartir este momento con ustedes".

Laura Pausini filtró el vestuario de BTS

Prácticamente minutos antes de que terminara el primer tiempo y comenzara el show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Laura Pausini publicó en sus historias de Instagram una selfie con algunos integrantes de BTS en un carrito de golf que se estaba usando como transporte en el Estadio de Nueva York / Nueva Jersey.

Esta fue una pequeña indiscreción por parte de la cantante italiana, pues en ese momento todavía no se habían revelado imágenes de la banda coreana y no se sabía cómo aparecerían en el entretiempo. Laura Pausini estaba ahí porque acababa de presentarse en la ceremonia de clausura, en compañía de Robbie Williams y Nicole Scherzinger.

Pasó muy poco tiempo entre la publicación de Laura Pausini y el video que compartió BTS antes del medio tiempo; en el video, se les ve con el mismo vestuario que ya había mostrado la italiana.

Finalmente, fue ese vestuario en tonos rojos y negros el que utilizaron para prender completamente el estadio con su interpretación de "Dynamite".