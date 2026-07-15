OFICIAL: Post Malone se SUMA a la ceremonia de clausura del Mundial 2026; ¿a qué hora se presentará el estadounidense?

¡Es oficial! Post Malone se une a la larga lista de artistas que se estarán presentando este próximo domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York con motivo de la Ceremonia de Clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️. Recordemos que el día de ayer se anunció que cantantes de la talla de Robbie Williams y Laura Pausini también formarían parte de esta final, ¿pero cómo estará la organización? Te contamos todos los detalles.

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¿A qué hora se presentará Post Malone en la final?

De acuerdo a lo revelado por la misma organización de la FIFA, Post Malone estaría presentándose antes de que inicie el partido de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, exactamente 90 minutos antes del pitido que daría inicio al enfrentamiento entre las dos mejores selecciones de este torneo. Post Malone estaría abriendo la cancha a la 1:30 p.m., hora local de Nueva York, y la FIFA ha recomendado que la afición se presente con tiempo antes para que no se pierdan ni un solo momento de este evento deportivo.

Durante esta presentación previa al partido Post Malone liderará la apertura de uno de los eventos más importantes de los últimos años, combinando a la perfección el entretenimiento como la pasión deportiva por el futbol. Gianni Infantino declaró: "en un momento en que convergen el deporte, la cultura y la atención mundial, Post Malone ofrecerá una actuación diseñada para celebrar la trayectoria del torneo y encender el ambiente antes de que la atención del mundo se centre en los dos finalistas."

Lista completa de artistas que se presentarán en la Ceremonia de Clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️

Los artistas revelados hasta el día de hoy miércoles 15 de julio incluye una gran diversidad de voces y estilos que harán de esta final una digna de ser recordada, todos los confirmados son:



BTS

Madonna

Shakira

Burna Boy

Robbie Williams

Laura Pausini

Tom Cruise

Gustavo Dudamel

Justin Bieber

Jennifer Hudson

Nicole Scherzinger

Post Malone

¿Cuánto durará el entretiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️?

La FIFA ha prometido un medio tiempo como ninguno otro, y por eso tendremos un total de 30 minutos en los que si bien los jugadores se dedicarán a reponerse para continuar por la disputa por la copa, nosotros desde nuestra comodidad de nuestros asientos podremos disfrutar de una presentación musical como ninguna.

¿Dónde ver la Ceremonia de Clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️?

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