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OFICIAL: Post Malone se SUMA a la ceremonia de clausura del Mundial 2026; ¿a qué hora se presentará el estadounidense?

A través de la cuenta oficial de la FIFA se confirmó que el estadounidense Post Malone estará presentándose en la final del Mundial 2026, siendo reconocido como el artista principal del día.

Post Malone
NAPA, CALIFORNIA - MAY 26: Rapper, singer and songwriter Post Malone performs live on stage during BottleRock at Napa Valley Expo on May 26, 2023 in Napa, California. (Photo by Jim Bennett/Getty Images)|Jim Bennett/Getty Images

Escrito por: Gabriela Reyes

¡Es oficial! Post Malone se une a la larga lista de artistas que se estarán presentando este próximo domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York con motivo de la Ceremonia de Clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️. Recordemos que el día de ayer se anunció que cantantes de la talla de Robbie Williams y Laura Pausini también formarían parte de esta final, ¿pero cómo estará la organización? Te contamos todos los detalles.

Te puede interesar: Ceremonia de Clausura del Mundial 2026: fecha y hora del final de la copa, y cuándo se presenta BTS, Madonna y Shakira

¿A qué hora se presentará Post Malone en la final?

De acuerdo a lo revelado por la misma organización de la FIFA, Post Malone estaría presentándose antes de que inicie el partido de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️, exactamente 90 minutos antes del pitido que daría inicio al enfrentamiento entre las dos mejores selecciones de este torneo. Post Malone estaría abriendo la cancha a la 1:30 p.m., hora local de Nueva York, y la FIFA ha recomendado que la afición se presente con tiempo antes para que no se pierdan ni un solo momento de este evento deportivo.

Durante esta presentación previa al partido Post Malone liderará la apertura de uno de los eventos más importantes de los últimos años, combinando a la perfección el entretenimiento como la pasión deportiva por el futbol. Gianni Infantino declaró: "en un momento en que convergen el deporte, la cultura y la atención mundial, Post Malone ofrecerá una actuación diseñada para celebrar la trayectoria del torneo y encender el ambiente antes de que la atención del mundo se centre en los dos finalistas."

Lista completa de artistas que se presentarán en la Ceremonia de Clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️

Los artistas revelados hasta el día de hoy miércoles 15 de julio incluye una gran diversidad de voces y estilos que harán de esta final una digna de ser recordada, todos los confirmados son:

  • BTS
  • Madonna
  • Shakira
  • Burna Boy
  • Robbie Williams
  • Laura Pausini
  • Tom Cruise
  • Gustavo Dudamel
  • Justin Bieber
  • Jennifer Hudson
  • Nicole Scherzinger
  • Post Malone

¿Cuánto durará el entretiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️?

La FIFA ha prometido un medio tiempo como ninguno otro, y por eso tendremos un total de 30 minutos en los que si bien los jugadores se dedicarán a reponerse para continuar por la disputa por la copa, nosotros desde nuestra comodidad de nuestros asientos podremos disfrutar de una presentación musical como ninguna.

¿Dónde ver la Ceremonia de Clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️?

Azteca 7 tiene preparada para ti toda la transmisión GRATIS y EN VIVO de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️, para que no te pierdas ni un solo segundo de algo que será irrepetible en la historia del fútbol y el entretenimiento. Y sí también podrás verla en línea a través de nuestro streaming.

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