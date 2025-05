Tony Dalton sorprende con su cameo en “The Last of Us”: así fue su impactante papel

La temporada 2 de “The Last of Us” continúa ofreciendo momentos memorables, y el episodio 6 sorprendió a los fans con la aparición de Tony Dalton, actor mexicano-estadounidense, en un breve, pero poderoso cameo que ha generado conversación en redes sociales y elogios por su intensidad emocional.

Tony Dalton sorprende con cameo en “The Last of Us”

Dalton encarna a Javier Miller, el padre de Joel y Tommy, en un flashback exclusivo para la serie, ya que este personaje no existe en los videojuegos. Su aparición marca la apertura del episodio, mostrando una dura conversación con un joven Joel, en la que se evidencian los traumas de su crianza bajo un padre autoritario y violento.

Aunque su presencia en pantalla es breve, los fans quedaron encantados con su actuación, que añadió una capa emocional profunda a la historia de los hermanos Miller, explicando en parte la dureza, los silencios y la lucha interna de Joel.

¿Quién es Tony Dalton?

Tony Dalton nació en Laredo, Texas, el 13 de febrero de 1975. Tony Dalton (cuyo nombre real es Álvaro Luis Bernat Dalton) ha desarrollado una carrera internacional, destacando en cine, televisión y teatro tanto en México como en Estados Unidos.

Algunos de sus personajes más reconocidos por el público y la crítica son Lalo Salamanca en la serie Better Call Saul, un spin-off de Breaking Bad. También ha formado parte del UCM en la serie de Hawkeye (2021) como Jack Duquesne, también conocido como Swordsman.

En México varios lo reconocen por su trabajo en la película “Matando Cabos” del 2004 y por ser uno de los escritores detrás de la cinta, La dictadura perfecta (2014).

