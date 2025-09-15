Escándalo en el cine durante Demon Slayer: un hombre se bajó la cremallera en plena función

Un niño asistió al cine para ver la película Demon Slayer , pero a la mitad de la función un hombre se bajó la cremallera y lo orinó. Esta impactante situación provocó la molestia de otros asistentes, quienes reaccionaron de inmediato para defender al menor y comenzaron a golpear al agresor. Todo quedó grabado en video y rápidamente se hizo viral, generando indignación y debate.

¿Qué pasó en la función de Demon Slayer?

El incidente ocurrió en un cine AMC en Arizona, según informó la policía local. Aunque los hechos aún no están del todo claros, se sabe que sucedió alrededor de las 11:00 p. m. del viernes 12 de septiembre.

🇺🇸 | Un hombre en un cine en Arizona se bajó la cremallera en medio de una película y orinó sobre un niño que estaba sentado cerca.



Las personas presentes lo sacaron de su asiento y lo golpearon hasta que no pudo mantenerse en pie. pic.twitter.com/oJPY0hd7uD — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 15, 2025

Los oficiales acudieron tras una llamada de emergencia por disturbios y arrestaron a Limil Hull, señalado como el atacante. De acuerdo con el medio local AZFamily, testigos aseguraron que el sujeto se levantó, orinó sobre el niño y luego regresó a su asiento como si nada hubiera pasado.

El hombre que grabó el incidente relató cómo ocurrieron los hechos; sin embargo, en el metraje entregado a la policía —y que se viralizó— solo se aprecia el momento en que el supuesto agresor es golpeado por los asistentes.

(ESPECIAL) Demon Slayer está en la cartelera de cines en México.

Hull fue trasladado a la comisaría y posteriormente liberado bajo fianza, aunque el caso continúa bajo investigación.

En redes sociales, el hombre ya fue condenado por sus presuntos actos. Muchos usuarios expresaron indignación con mensajes como: “Hay una crisis de salud mental en EE. UU. bien heavy” y “Pobre pequeño, qué recuerdo tan horrible tendrá de esa ida al cine”. No obstante, también hubo quienes aprovecharon la situación para hacer bromas y memes, escribiendo frases como: “Unos random viendo cómo hubo putiza real en la escena de la putiza en la película” y “Con el fondo y la tremenda putiza, literalmente, es cine”.

(X) El hombre que orinó a un niño en plena proyección de Demon Slayer fue arrestado.

¿Demon Slayer la pueden ver niños?