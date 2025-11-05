¡Lanza el tráiler de “Cosmic Princess Kaguya!” Una joya visual dirigida por el creador de openings de Jujutsu Kaisen y Chainsaw Man

Se acaba de estrenar el tráiler oficial de “Cosmic Princess Kaguya!”, una película original de anime que promete deslumbrar al público con su propuesta visual única. El filme se estrenará el 22 de enero de 2026 y marca el debut como director de largometraje de Shingo Yamashita, cuyo trabajo seguro ya reconoces, pues ha dirigido secuencias de los openings más emblemáticos de series como Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man y Urusei Yatsura.

Aquí te dejamos el tráiler de “Cosmic Princess Kaguya!”:

"Cosmic Princess Kaguya!": Una princesa cósmica

Algo que llama mucho la atención es que esta película está inspirada en El cuento del cortador de bambú, considerado el relato más antiguo de Japón. Cosmic Princess Kaguya! reimagina la historia clásica con un toque moderno que combina de manera majestuosa música, fantasía y animación contemporánea.

De acuerdo con lo que se ha revelado de la trama, esta se desarrolla en el reino virtual de Tsukuyomi, donde la historia cobra vida a través de una experiencia audiovisual que mezcla interpretaciones musicales en vivo con el característico estilo de Yamashita: visuales pulidos, ritmo emotivo y cámaras 3D dinámicas que dan nueva vida a la leyenda.

“He volcado en ella todo lo que he aprendido sobre la expresión visual, mi amor por los personajes únicos y mi profunda conexión con la cultura de internet desde los años 90. Es una película brillante y divertida, así que siéntense, relájense y disfrútenla.”, dijo el director durante la presentación de su proyecto.

Un elenco de voces de primera

El elenco de voces japonesas incluye a:



Yuko Natsuyoshi como Kaguya

como Anna Nagase como Iroha

como Saori Hayami como Yachiyo

Si eres fan de Vocaloid, la banda sonora es para ti

La música ya se está considerando uno de los grandes atractivos de la cinta. El soundtrack cuenta con la participación de reconocidos productores de la escena Vocaloid, entre ellos:



ryo (supercell), creador del clásico “Melt” de Hatsune Miku

kz (livetune)

40mP

HoneyWorks

Aqu3ra

yuigot

Una selección que promete una experiencia auditiva vibrante, ideal para los fans del pop electrónico japonés.

