Los Ángeles despide a DELAROSA, la cantante latina asesinada a tiros

Este 2 de diciembre se llevarán a cabo los servicios funerarios de la cantante latina María de la Rosa, conocida artísticamente como DELAROSA, quien murió a tiros en una emboscada el pasado 22 de noviembre en Northridge, Los Ángeles.

Sus restos serán velados en Mission Hills, y al mediodía se realizará el entierro en el Cementerio de la Misión de San Fernando, con acceso abierto al público, informó su familia.

El ataque en Northridge

La artista de 22 años fue víctima de un tiroteo ocurrido a la 1:25 de la madrugada en Bryant Street, cerca de Tampa Avenue, en el vecindario de Northridge. Según el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), DELAROSA iba como copiloto en un automóvil estacionado junto a dos amigos cuando tres sospechosos se acercaron para exigir dinero y abrieron fuego contra los ocupantes.

Aunque la cantante fue trasladada de inmediato al hospital más cercano, falleció a causa de las heridas de bala. Sus acompañantes sobrevivieron y se encuentran en condición estable. El ataque también dejó heridos a varias personas alrededor del perímetro.

Los sospechosos y el proceso legal

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, acusó a los tres sospechosos de asesinato en primer grado y dos cargos de intento de robo en segundo grado.

Los implicados fueron identificados como: Francisco Otilio Gaytán, de 27 años; Benny Licon Gómez, de 27 años, y Eduardo López, de 21 años.

Gaytán y Gómez ya están bajo arresto, mientras que López tiene una orden de captura vigente. En caso de ser hallados culpables, podrían enfrentar cadena perpetua sin derecho a fianza.

Testimonio de la familia

La familia de María relató a TMZ: “María estaba en el auto con dos amigos, un hombre y una mujer, cuando dos hombres se acercaron y comenzaron a disparar al auto desde el lado del conductor”.

Agregaron: “Nos dijeron que María estaba sentada en el asiento del pasajero cuando le dispararon... y las otras dos personas en el auto no fueron alcanzadas por las balas”.

¿Quién era María de la Rosa?

DELAROSA era una artista emergente de la música latina y exponente del género urbano. Su tema “No Me Llames”, lanzado en agosto, la había comenzado a posicionar como una nueva voz dentro del panorama musical.

Proveniente de una familia con raíces en la música, su madre, Deyanira de la Rosa, es instructora de fitness. Amigos y colegas la describieron como una joven de “alma buena, fuerte y feliz, siempre dispuesta a ayudar a los demás”.

Su muerte ha causado conmoción entre seguidores y artistas que la consideraban una promesa del entretenimiento latino.

