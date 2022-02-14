Sale a la luz la teoría más aterradora de la película Mi Villano Favorito.

Hace más de una década el personaje de Gru junto con sus ayudantes amarillos, los Minions, conquistaron nuestras vidas con su humor y ocurrencias, pues llegaron para quedarse en el corazón de muchos en Mi Villano Favorito.

Conforme la historia iba avanzando, el villano va conociendo su lado tierno cuando aparecen las pequeñas Margo, Edith y Agnes en su vida, quienes se convierten en sus hijas adoptivas.

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De acuerdo con la historia, los Minions siempre esperaban al mejor villano para poder ayudarle en todos sus planes malvados, hasta que se quedaron con Gru.

¿El verdadero origen de los Minions?

Estos personajes conquistaron a millones de fans de la película, por sus divertidas ocurrencias y siempre ser indispensables en todas las aventuras de Gru.

De acuerdo con una teoría dada a conocer por el tiktoker Luis Velody, estos simpáticos personajes se encuentran basados en un traje, que supuestamente era usado por los niños que fueron víctimas de los soldados alemanes durante la segunda guerra mundial.

Recordemos que durante ese tiempo se experimentó con muchos niños, pero los resultados no eran los esperados y les costaba la vida en la gran mayoría de los casos.

Sin embargo, los personajes que salen en la imagen no son menores, sino adultos y la fotografía es mucho más antigua a los tiempos de la segunda guerra mundial.

De acuerdo con los expertos, los trajes no son de la época de los nazis y pertenecen a los primeros trajes de buzos.

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No obstante, algo podría tener de cierta la teoría, ya que en ella nos han revelado que los Minions siempre han estado al servicio de los mejores villanos, por lo que puede ser que durante la segunda guerra mundial estuvieran al servicio de alguno de los dictadores más grandes de la historia.

