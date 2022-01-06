Esta es la triste historia del traje rosa de Marge en Los Simpson.

Los Simpson es una de las familias más famosas de la pantalla chica, y no precisamente por su sentido de la moda, sino por sus aventuras en Springfield.

Sin embargo, la familia amarilla ha captado la atención de grandes marcas de lujo, tal es el caso de Balenciaga y el lanzamiento de un capítulo con Los Simpson durante la Semana de la Moda de París en 2021.

En el capítulo se puede ver a Marge visitar Francia en el día de su cumpleaños y modelar con un deslumbrante vestido dorado en uno de los eventos de moda más importantes del mundo.

Marge se deja ver como una amante empedernida de la moda; sin embargo, no es la primera vez que modela una peculiar prenda.

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One day I’m gonna have to draw Rouge in that pink Chanel suit Marge Simpson wore pic.twitter.com/3ABcv6LHYU — Alex’s Shadouge Sketch Dump (@Jewelinhistory1) August 12, 2021

El traje rosa de Marge esconde una triste historia

En el cuarto capítulo de la séptima temporada llamado Class Struggle in Springfield, Marge deja a un lado su vestido verde para portar un traje rosa firmado por Coco Chanel.

Se trata del icónico traje estilo tweed de la diseñadora de alta costura francesa, el cual ha pasado a la historia como una de las piezas más emblemáticas en la industria de la moda.

Sin embargo, el mismo estilo de traje rosa, ya había sido portado por Jackie Kennedy el día en que asesinaron a su esposo John F. Kennedy.

La exprimera dama de los Estados Unidos se enfundó en el traje rosa y se dirigió con su esposo a una visita diplomática en Texas. Al aterrizar el avión Air Force One, Jackie y John se trasladaron a un vehículo Lincoln que se convirtió en el blanco de la tragedia.

El traje rosa de Jackie se encuentra bajo custodia de los Archivos Nacionales y Administración de Documentos en Maryland; sin embargo, su ubicación exacta es un verdadero misterio.

Se dice que el traje nunca ha sido lavado y se conserva junto a la bolsa que Jackie utilizó ese día. El diseño de Coco Chanel pasó a ser más emblemático de lo que ya era, dando paso a numerosas réplicas.

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