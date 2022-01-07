Estos son los famosos que aparecerán en Los Simpson en 2022.

La familia amarilla nos sorprende cada día más. Así como en años anteriores han aparecido grandes estrellas como Mel Gibson y Stephen Hawking en sus episodios, esta vez no será la excepción y Los Simpson tienen grandes sorpresas reservadas este 2022.

Los productores aún no han confirmado a las celebridades que aparecerán en 2022, pero se filtraron algunos nombres de interés, según el medio Que Ver. Jennifer Aniston es una de las actrices que podría tener un rol en alguno de los episodios de este año.

Desde hace tiempo, también se busca que Selena Gómez aparezca, como lo hizo su ex Justin Bieber, quien interpretó a un joven que se muda a Springfield para competir contra Bart en un concurso de talentos.

Otra cantante en la mira de Los Simpson es Danna Paola, quien se está abriendo un camino internacional en su carrera y sería un acierto para la serie, la cual va por la temporada número 33, con más de 700 capítulos.

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Los famosos que han estado en Los Simpson

La serie animada ha incorporado en algunas escenas a personas famosas, quienes han prestado su voz para estos breves minutos al aire.

Entre ellas están Mel Gibson en el capítulo 'Homero va a Hollywood' (1999), donde el actor ayuda a Homero en sus aventuras por los estudios de grabación de las productoras. En el mismo episodio también mencionan a Robert Downey Jr., quien tiene problemas legales.

Por si fuera poco se menciona a Ringo Starr tras recibir una carta de amor de Marge.

The Rolling Stones no se quedan atrás, pues Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards, también tuvieron una breve aparición en un episodio llamado 'Cómo pasé mis vacaciones de verano' (2002). Homero va a un campamento de los sueños donde están también los afamados músicos.

El físico inglés Stephen Hawking fue parte del capítulo 'Salvaron el cerebro de Lisa' (1999), y fue tanta la popularidad que apareció otras tres veces más a lo largo de las temporadas.

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