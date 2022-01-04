Conoce la verdadera edad de los personajes de Los Simpson.

Los Simpson es una de las series más exitosas de los últimos tiempos y que han logrado marcar a más de una generación, pues sus aventuras y ocurrencias han logrado ganarse el corazón de muchas personas.

Sin embargo, hace poco, muchos fans comenzaron a cuestionarse la edad de los personajes de la familia amarilla, ya que llevan más de 30 años congelados en el tiempo. Ahora bien, si se hacen bien algunos cálculos, los seguidores de la serie podrían llevarse una gran sorpresa.

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Conoce la verdadera edad de Los Simpson

Así pasó con algunos fanáticos de Los Simpson al descubrir qué edad tendría en concreto el personaje Homero Simpson, esto en caso de que los años no se hubieran detenido.

El padre favorito de la pantalla chica acabaría de cumplir 64 años el 12 de mayo. Este hecho, lo descubrieron los fanáticos, gracias a un pequeño detalle en un viejo episodio de la serie en el que se puede ver su licencia de conducir y su fecha de nacimiento: 12/05/1956.

Sabemos que Marge Simpson tiene 34 años gracias a un comentario del Dr. Marvin Monroe en su programa de radio, que confirma que es una mujer de 34 años atrapada en un matrimonio de mentira y sin amor, esto pasa en el episodio 13 de la primera temporada, por lo que actualmente tendría 67 años.

En la tercera temporada, el niño más travieso de Springfield celebra su décimo cumpleaños, confirmado por el señor Burns, por lo que en la actualidad, Bart Simpson debería tener 44 años.

También en la tercera temporada, Lisa escribe un poema sobre su edad y sobre qué se siente cumplir 8 años, actualmente la niña más inteligente de la familia tiene 41 años.

Sobre la más pequeña de la familia, la bebé que se robó el corazón de todos, Maggie, tiene 34 años de edad.

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