Estas son las recetas secretas de Los Simpson que puedes recrear.

Los Simpson es la serie más querida por muchos fans y recientemente cumplió 32 años al aire de forma ininterrumpida. Durante todos estos años, hemos tenido la oportunidad de ver varias recetas y experimentos culinarios que los personajes amarrillos han creado.

Te puede interesar: Estos son los 10 mejores episodios de Los Simpson según la crítica.

Recrea las famosas recetas de Los Simpson

La popular serie creada por Matt Groening ha dado a conocer diferentes recetas secretas que millones de fans de Los Simpson pueden recrear para su deleite, según confirma el canal de Youtube, La Cocina del Pirata.

Una de las recetas más famosas de Los Simpson es aquella cuando Homero descubre que su madre es hippie y que su segundo apellido es Jay.

Ante esto, Homero se quiere volver hippie y formar parte del grupo de amigos de su madre, por lo que cosecha todo lo que ellos habían sembrado para preparar la siguiente receta.

Necesitas tomates, pimiento verde, un nabo, zanahorias y fresas, ya que tienes todos los ingredientes, tienes que picarlos y ponerlos en la licuadora. Agrega un toque de sal, vinagre y aceite de oliva, al final, vamos a obtener una deliciosa y saludable bebida.

Crea un delicioso sándwich estilo Los Simpson

Otro de los famosos platillos de Los Simpson es un rico sándwich, para el que solo necesitas tomates en rodajas, pan de centeno, mostaza, unas rebanadas de pavo, lechuga y está listo para disfrutarse.

Uno de los momentos más divertidos de Los Simpson es cuando Moe busca que su negocio siga creciendo, por lo que cambia la taberna por un restaurante familiar en el que sirve deliciosos platillos.

Una de las recetas favoritas de sus clientes era el Millón de patatas, por lo que necesitas pelar las papas y luego cortarlas en forma de papas a la francesa, después las tienes que freír en una olla con abundante aceite, al final agrega sal, ajo en polvo y pimienta molida. Todo estará listo para disfrutar con amigos.

También te puede interesar: Estas son todas las referencias que Los Simpson han hecho de México.