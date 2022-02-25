Así predijeron Los Simpson la guerra entre Ucrania y Rusia.

Continúa el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, dando a paso a que miles de ucranianos desalojen su país ante la ola de bombardeos.

Simpsonmanía | Lunes a jueves 9:30 PM

Y como ya es costumbre, Los Simpson han salido a relucir en medio del conflicto por sus predicciones en el ámbito político.

Algunos fanáticos aseguran que la familia amarilla predijo la guerra entre Rusia y Ucrania en el capítulo Simpson Tide.

Se trata del episodio 19 de la novena temporada que se estrenó por primera vez el 29 de marzo de 1998.

En dicho episodio, Homero es despedido de la central nuclear y se alista en la Armada de los Estados Unidos, al mismo tiempo, el padre de familia se pelea con Bart por verlo con una perforación en la oreja.

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¿Cómo Los Simpson predijeron la guerra entre Rusia y Ucrania?

En el capítulo Simpson Tide, Homero queda al mando de los llamados Juegos de Guerra, pero él decide regresar a Springfield con su familia.

Para sorpresa del patriarca de la familia amarilla, una equivocación de camino, hace que se quede en aguas rusas provocando un terrible conflicto mundial.

El capítulo comienza a tornarse político cuando los rusos expresan que siempre han anhelado ser de nuevo la Unión Soviética, se toca el tema de los tanques acorazados al lado del Kremlin, reaparece el muro de Berlín y Lenin resucita incitando a una guerra al capitalismo.

Posteriormente, se pueden ver a los rusos amenazando al mundo con una guerra que puede tener implicaciones nucleares.

El ejército de Estados Unidos provoca un agujero en su submarino, pero Homero consigue taparlo con el arete de Bart, aquella joya por la que se molestó en los primeros minutos del episodio.

Homero se disculpa por los daños ocasionados, escudándose con que era su ‘primer día’ frente a la marina estadounidense, brasileña, china, un Drakkar vikingo y una flota de pingüinos.

Y aunque Homero fue llevado a juicio, las autoridades lo dejaron libre a cambio de no revelar la corrpupción que vio por parte del gobierno.

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