Eligen los mejores episodios de Los Simpson en un hilo de Twitter.

Los Simpson es una de las series más queridas por los televidentes y por la crítica, pues cuenta con 33 premios Emmy, 32 Annie, un Peabody y fue seleccionada por la revista Time como la mejor serie del siglo XX.

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Con 33 temporadas y 717 episodios, Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie nos sacaron más de una carcajada con sus aventuras en Springfield.

Entre tantos capítulos protagonizados por la familia amarilla, se vuelve muy complicado elegir a los 10 mejores episodios.

Sin embargo, una cuenta de Twitter lanzó su Top 10 de capítulos más icónicos de Los Simpson. El listado ha dividido la opinión de los fans, pues cada quien tiene su propio criterio para elegir las historias que han marcado a toda una generación.

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¿Cuáles son los mejores 10 capítulos de Los Simpson?

Uno de los capítulos preferidos es El enemigo de Homero, donde el Sr. Burns contrata a un joven brillante para trabajar en la planta nuclear. La rivalidad entre estos personajes deja un sinfín de risas y locuras.

Tal parece que el malvado jefe de Homero es uno de los favoritos para unirse al Top 10, pues otro de los capítulos favoritos es ¿Quién mató al Sr. Burns? Parte 1. Este episodio está guardado en la sexta temporada de la serie, donde intentan encontrar al autor de un crimen.

La casita del horror V es uno de los clásicos de Los Simpson, pues parodia a películas como The Shining, Nineteen Eighty-four, A Sound of Thunder y Soylent Green.

Cabo de miedosos se une a la lista de episodios icónicos de Los Simpson. Cuenta la historia de Bob Patiño asesinando a Bart Simpson, la cual se estrenó el 7 de octubre de 1993 y ese mismo año obtuvo una nominación a un premio Emmy.

¿Quién mató al Sr. Burns? Parte 2, Los expedientes secretos de Springfield, La ciudad de Nueva York contra Homero, Marge contra el monorriel y Última salida a Springfield tienen un lugar asegurado en el hilo de Twitter de la cuenta Imagen Retro.

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