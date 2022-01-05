Revelan el secreto más aterrador de Homero en Los Simpson.

Los Simpson es una serie de televisión que se ha convertido en una de las más queridas y populares del mundo durante mucho tiempo; sin embargo, guarda grandes misterios sin resolver.

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Surge nueva teoría sobre Homero Simpson

Una de las teorías que ha cobrado más fuerza en tiempos recientes, menciona que Homero Simpson, el padre de la familia más divertido, se encuentra en coma y muy pocas personas se habían dado cuenta de ello.

Por medio de la plataforma de TikTok, Javi Queentana compartió la teoría que tiene su origen en Reddit, un popular sitio web de foros en internet.

De acuerdo con la teoría, Homero Simpson está en coma en la serie y todo sucede en su imaginación, pues al final del capítulo Homero hereje, surge un conflicto con la iglesia y decide volver el siguiente domingo en primera fila a misa.

Sin embargo, se duerme durante la ceremonia y en sus sueños ve a Dios. En ese momento, Homero aprovecha para preguntarle por qué llegó al mundo, a lo que le responde que lo sabrá cuando muera. Dios también le dice que eso será dentro de sólo seis meses.

Además, el capítulo se estrenó en octubre de 1992, por lo que todo cobra sentido, precisamente seis meses más tarde.

Para abril de 1993, exactamente seis meses más tarde del estreno de Homero hereje, se estrenó el episodio llamado A esto hemos llegado, donde Bart le juega una broma muy pesada a su papá, y a final de cuentas, Homero queda en coma.

Sin embargo, al final del episodio vemos a Homero despertando tras las palabras de Bart y todo regresa aparentemente a la normalidad. Pero, algunos conocedores de la serie, explican que después de estos acontecimientos, los capítulos comienzan a ser cada vez más extraños, por lo que la teoría finaliza diciendo que se tratan de simples alucinaciones de Homero durante el coma.

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