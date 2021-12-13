¿Cuál es el secreto de Homero que pudo cambiar la historia de Los Simpson?

Los Simpson es una de las series más populares, que a lo largo de 33 temporadas y 714 episodios, ha logrado meterse en el corazón de millones de fanáticos en todo el mundo.

El programa retrata la vida de una familia de clase media en Estados Unidos: Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, quienes viven extravagantes aventuras en Springfield.

Los Simpson alcanzaron tanta popularidad que recientemente se asociaron con Disney Plus para crear el cortometraje Los Simpson en Plusniversario.

Y como era de esperarse, la familia amarilla también esconde algunos secretos y teorías que continúan dando de qué hablar entre millones de fanáticos en todo el mundo.

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Conoce el secreto mejor guardado de Los Simpson

Recién comenzó el auge de Los Simpson, cuando los escritores John Frink y Don Payne lanzaron la idea de una hija de Homero fuera de su matrimonio con Marge.

Los escritores descartaron la idea tiempo después, ya que la niña interferiría con la dinámica familiar de Los Simpson.

La propuesta fue donada a la historia de Krusty el Payaso, quien en la temporada 12 en el capítulo El payaso demente, conoció a su hija perdida.

Se trata de Sophie, fruto de la relación entre el payaso con una soldado estadounidense durante la Guerra del Golfo.

La soldado escondió que estaba embarazada debido al resentimiento que guardaba contra Krusty por haber frustrado el asesinato de Saddam Hussein con un bazooka.

Sin embargo, el payaso sí tiene la oportunidad de conocer a la niña y de saber que es papá en la temporada número 12 de Los Simpson.

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