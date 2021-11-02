Los Simpson tendrán un crossover con Goofy en el corto Plusaniversary.

Con motivo del Plusaniversary, el cumpleaños de Disney+ el próximo 12 de noviembre, Los Simpson tendrán un crossover con Goofy.

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De acuerdo con la sinopsis, ‘Plusaniversary’ mostrará la fiesta de Disney+ que organizaron Los Simpson con varios invitados de la compañía, con excepción de Homero.

Siendo rechazado por su propia familia y amigos, Homero se iría a festejar por su cuenta; si nos atenemos al póster de ‘Plusaniversary’, su compañero sería uno de los personajes más queridos: Goofy.

Hasta el momento, no hay más detalles del corto especial de Los Simpson por el aniversario, pero se espera que sea una gran fiesta de cameos de varios personajes.

Los Simpson presentarían en un solo momento a personajes de toda la casa Disney, incluyendo a las princesas, héroes de Marvel y gente de Star Wars, entre muchos otros.

Otro posible invitado a la fiesta

De hecho, no se descarta que Los Simpson tengan de invitado especial a Mickey Mouse, tomando en cuenta que uno de sus mejores amigos (Goofy) estará presente en el corto.

Cabe recordar que Los Simpson ya tienen especiales de Star Wars y Marvel, pero ‘Plusaniversary’ sería la primera vez que la familia amarilla interactuaría con Goofy, Mickey, Donald y demás.

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