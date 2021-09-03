Estos son los 10 mejores episodios de Los Simpson según la crítica.

Te presentamos una lista con los diez mejores capítulos de Los Simpson, la serie creada por Matt Groening que de acuerdo con la crítica, se han convertido en pequeñas obras de culto y que no te puedes perder.

Homero tamaño familiar

Se trata del séptimo episodio de la séptima temporada donde Homero cae en los malos hábitos alimenticios para encontrar una razón para que la planta nuclear le permita realizar su trabajo a distancia.

Los expedientes secretos de Springfield

Es el número 10 en la séptima temporada de Los Simpson y trata de una parodia de otra famosa serie de Fox: The X-Files, donde eventos sobrenaturales llevaron a los ciudadanos de Springfield a organizar una fiesta de bienvenida a seres de otro mundo.

La ciudad de Nueva York contra Homero

Se trata del primer episodio de la novena temporada de Los Simpson en el que Homero Simpson va a Nueva York, en un viaje lleno de accidentes viales, multas de tráfico, comida insípida y mucha diversión.

Última salida a Springfield

El décimo séptimo episodio de la cuarta temporada de Los Simpson muestra a Homero como alborotador social dentro de la planta nuclear del Sr. Burns porque su hija necesita un tratamiento de ortodoncia.

Marge contra el monorraíl

El doceavo episodio de la cuarta temporada habla de los esfuerzos de Marge por desenmascarar al ladrón que convenció al Alcalde Diamante de construir un monorraíl en Springfield

Te puede interesar: Jason Statham: 10 datos y curiosidades del protagonista de “Línea de Fuego”.

Sólo se muda dos veces

Este es el segundo capítulo de la temporada 8 de la serie, en el que Hank ha sido el mejor jefe que ha tenido Homero y solo pudo ser visto en el mencionado episodio.

¿Quién mató al Sr. Burns?, parte 1

La séptima temporada de Los Simpson muestra un misterioso criminal que le dispara al Sr. Burns, y como cada persona de Springfield, tiene razones para hacerlo.

La casita del horror V

En el sexto episodio de la sexta temporada de Los Simpson, apareció un tributo a Stephen King y a la película que adapto su novela 'El resplandor'.

Cabo de miedosos

El segundo episodio de la quinta temporada de la serie trata de que el criminal Bob Patiño ha salido de la cárcel y se dedicará a horrorizar a toda la familia Simpson, pero en particular a Bart.

El enemigo de Homero

Se trata del vigésimo tercer episodio de la octava temporada de Los Simpson. En él sale Frank Grimes, quien celoso de la buena fortuna de Homero, terminará sus días realizando las mayores locuras.

También podría interesarte: ¿Qué personajes de Pixar y Disney aparecen en otras películas?