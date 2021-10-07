Estas son todas las referencias que Los Simpson han hecho de México.

Los Simpson se convirtió en una de las series favoritas de millones de personas en todo el mundo; por ello dio paso a una película, capítulos especiales y colaboraciones con importantes firmas de moda.

La serie creada por Matt Groening también esconde algunos secretos, referencias, cameos y hasta supuestas predicciones hechas por los fanáticos de la familia amarilla.

Desde Lady Gaga en el Super Bowl, pasando por la llegada al poder de Donald Trump y hasta llegar a la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos, los usuarios han encontrado en Los Simpson una forma de predecir el futuro.

México no se queda atrás, ya que la serie se ha inspirado en tierra azteca para dar paso a inolvidables capítulos que vemos una y otra vez.

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Te contamos las referencias de México en Los Simpson

Frida Kahlo hace su aparición en la temporada número 17 de Los Simpson, cuando Lisa encuentra una obra de la pintora mexicana en los pasillos de su escuela; posteriormente Marge se inspira en la artista para crear arte y usar la famosa uniceja.

En la temporada número 2 se puede apreciar a Homero Simpson viendo un evento de lucha libre mexicana por televisión; con ello dejó claro que en Springfield no solo reina el béisbol.

Krusty realiza un viaje a Tijuana junto a un grupo de niños para remediar sus trabajos forzados en el campamento; esto sucede en la temporada 4 dentro del capítulo Campamento Krusty.

El episodio La familia de cartuchos de la temporada 9 también hace referencia a la tierra azteca con un épico partido de futbol entre México y Portugal.

Pigmeo es uno de los capítulos favoritos de los fanáticos pues aparece una referencia de México que pocos han notado; todo ocurre en la temporada 11 cuando Moe es despedido y confiesa sus ganas de entrar a trabajar a una telenovela mexicana.

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