Esta es la referencia de Los Simpson en Red que pocos notaron.

“Red”, la nueva cinta de Disney Pixar, sigue dando de qué hablar gracias a la forma en como trata los cambios emocionales y fisiológicos en las mujeres durante la pubertad, así como las referencias con otras cintas de Pixar, pero seguro pocos notaron que en la cinta hay una pequeña referencia con "Los Simpson", la familia amarilla más famosa de Springfield.

"Los Simpson" es una de las series más longevas y exitosas de la televisión, pues desde su estreno en 1989 se ha transmitido de forma ininterrumpida gracias al gusto de la gente, no por nada suma 33 temporadas en su haber y próximamente lanzará su temporada 34.

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Sin embargo, en esta ocasión nos centraremos en “Red” y en el pequeño guiño que la cinta del regordete panda rojo le hace a la familia de Springfield. Para encontrar la referencia, únicamente deberás prestar atención a los primeros 10 minutos de la película, justo en el momento en el Meilin corre a toda velocidad por las calles de Toronto para llegar a casa y ayudar a su madre con el negocio familiar.

¿Cuál es la referencia de Los Simpson en Red?

En el largometraje se observa a Meilin como después de tomar un autobús y esquivar personas, finalmente llega al Templo de la familia Lee. Justo antes de entrar la protagonista decide saludar a las dos estatuas que se encuentran en la entrada: “Hola Bart. Hola Lisa”, dice mientras acaricia a los pandas que custodian el templo.

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Teniendo en cuenta que recientemente Disney+ adquirió los derechos de "Los Simpson", no sería extraño que este pequeño diálogo fuera una sutil referencia hacia la serie de Matt Groening, sobre todo después de saber que Domee Shi, directora de “Red”, echó mano de sus gustos personales para nutrir la cinta, tanto así que hace poco confesó que tomó como inspiración algunos animes como “Ranma ½” y “Sailor Moon”.

Lo anterior demuestra que su realizadora no tuvo miedo en experimentar mostrando su fanatismo y gusto por otras producciones dentro y fuera del universo de Disney, por lo que “Los Simpson” no podían quedar fuera.

