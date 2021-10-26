¿Cuáles son las series que intentaron imitar a Los Simpson y fracasaron?

Los Simpson es una de las series más famosas del mundo, ya que ha llegado a millones de personas en el mundo.

Con 710 episodios y 33 temporadas, Matt Groening creó un show que pasó a la historia debido a la icónica personalidad de cada personaje amarillo.

Sin embargo, existen otras series que han tratado de imitar a Los Simpson y que desgraciadamente han fallado en el intento.

Family Dog

Esta serie fue inspirada en el cortometraje Amazing Stories, pero se comenzaron a grabar los primeros capítulos tras el éxito de Los Simpson.

Fue dirigida por Steven Spielberg y Tim Burton, quienes intentaron contar la historia de una familia en los suburbios a través del perrito Jonah.

La serie fue cancelada tras 10 episodios, pues no estuvo al nivel del cortometraje Amazing Stories.

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Fish Police

Los creadores de Fish Police pensaron que un pez resolviendo crímenes iba a igualar la fórmula ganadora de Los Simpson.

Sin embargo, el programa fue cancelado después de seis episodios ante la pésima crítica de los expertos y de los espectadores.

Aunque inició con un toque adulto y oscuro como Los Simpson, Fish Police jamás alcanzó la popularidad de los habitantes de Springfield.

Capitol Critters

Esta sátira política llamó la atención de los televidentes, pues un grupo de ratones en La Casa Blanca enfrentaba gatos de la misma mansión.

Todo hacía referencia a los expresidentes y políticos de Estados Unidos, pero no tenía un público fuerte y los niños no entendían las referencias políticas. El programa fue cancelado después de 13 episodios.

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