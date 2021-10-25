¿Qué significa el código 33-12 en la película Monsters Inc.?

Monsters Inc. es una de las películas favoritas de millones de cinéfilos en todo el mundo, quienes no paran de reír con los personajes Sullivan, Mike Wazowski y hasta la pequeñita Boo.

Sin embargo, hay más de un misterio sin resolver en la aclamada película de monstruos animados, tal es el caso del número 33-12.

Recordemos que en una escena George Sanderson aparece con un calcetín blanco pegado a la espalda, por lo que varios elementos de seguridad entran en shock y gritan "¡Tenemos un 33-12!".

La prenda, procedente de un niño, altera a todo Monstropolis en un abrir y cerrar de ojos, así que múltiples empleados acuden al rescate de George Sanderson.

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¿Qué significa el código 33-12?

La usuaria de las redes sociales Fyiya descubrió que hay un misterio oculto en el código 33-12, mismo que no se vio en la película versión latina por errores de traducción.

En la versión anglosajona de Monsters Inc. la clave que se menciona es 23-19 y no 33-12, como fue traducido al español.

La joven buscó en el alfabeto la letra que correspondía a estos números para poder encontrar el secreto mejor guardado de la cinta dirigida por Pete Docter.

Fyiya encontró que 23 es el número de la letra "W", mientras que el 19 corresponde a la letra "S". Ambos caracteres son las iniciales de las palabras white (blanco) y sock (calcetín).

Las letras tienen mucho sentido, ya que George Sanderson alteró a toda la compañía con un calcetín blanco pegado en su pelaje.

La razón por la que los traductores cambiaron la cifra es un misterio, pero algunos cinéfilos aseguraron que el emparejamiento de labios de los actores dio mejores resultados con el 33-12.

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