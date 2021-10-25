¿Nuestro cerebro funciona como en la película Intensamente?
Una de las películas más importantes de los últimos años explica el funcionamiento de las emociones.
La película Intensamente nos permite adentrarnos en la mente de una tierna niña llamada Riley que se enfrenta a un período difícil en su corta vida: una mudanza y las primeras aventuras en la adolescencia.
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Además de ser entretenida y estar llena de enseñanzas, tanto para niños como para adultos, explora la psicología cognitiva y la forma en la que nuestro cerebro funciona para generar pensamientos, recuerdos y emociones.
Para representar esto, Pixar utilizó personajes basados en las emociones de la protagonista; aunque en la vida real no se tienen pequeñas versiones de uno mismo a cargo de un comando de control, sí hay toda una investigación detrás que respalda gran parte de la historia.
La investigación
Mientras Riley se enfrenta a un cambio repentino en su vida que implica mudarse de ciudad y dejar atrás a todos sus amigos, va descubriendo todo un entorno nuevo; experimenta 5 emociones principales que se personifican y guian la trama de la película: Alegría, Tristeza, Furia, Miedo y Desagrado.
Estas 5 emociones que personifica Intensamente están inspiradas en el trabajo del psicólogo estadounidense Robert Plutchik, quien en su síntesis psicoevolutiva propone que tenemos ciertas emociones básicas o primarias que nos ayudan a sobrevivir. Sus funciones sirven para ayudar a interpretar nuestro entorno, actuar, pensar y comunicarnos.
El desagrado evita envenenamientos, la furia puede ser desencadenada cuando se opone a una determinada situación, la tristeza hace entender lo que es importante para uno mismo, el miedo evita que se ponga en peligro y la alegría es todo lo positivo.
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