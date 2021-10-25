¿Nuestro cerebro funciona como en la película Intensamente?

La película Intensamente nos permite adentrarnos en la mente de una tierna niña llamada Riley que se enfrenta a un período difícil en su corta vida: una mudanza y las primeras aventuras en la adolescencia.

Te puede interesar: Esta es la teoría más perturbadora de Toy Story 3.

Además de ser entretenida y estar llena de enseñanzas, tanto para niños como para adultos, explora la psicología cognitiva y la forma en la que nuestro cerebro funciona para generar pensamientos, recuerdos y emociones.

Para representar esto, Pixar utilizó personajes basados en las emociones de la protagonista; aunque en la vida real no se tienen pequeñas versiones de uno mismo a cargo de un comando de control, sí hay toda una investigación detrás que respalda gran parte de la historia.

La investigación

Mientras Riley se enfrenta a un cambio repentino en su vida que implica mudarse de ciudad y dejar atrás a todos sus amigos, va descubriendo todo un entorno nuevo; experimenta 5 emociones principales que se personifican y guian la trama de la película: Alegría, Tristeza, Furia, Miedo y Desagrado.

Estas 5 emociones que personifica Intensamente están inspiradas en el trabajo del psicólogo estadounidense Robert Plutchik, quien en su síntesis psicoevolutiva propone que tenemos ciertas emociones básicas o primarias que nos ayudan a sobrevivir. Sus funciones sirven para ayudar a interpretar nuestro entorno, actuar, pensar y comunicarnos.

El desagrado evita envenenamientos, la furia puede ser desencadenada cuando se opone a una determinada situación, la tristeza hace entender lo que es importante para uno mismo, el miedo evita que se ponga en peligro y la alegría es todo lo positivo.

También te puede interesar: ¿Cuál es el secreto que no notaste en Intensamente?

