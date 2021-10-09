Lo que la gente cuenta regresa con una nueva temporada.

Será este lunes 11 de octubre a las 7:30 de la noche cuando Lo que la gente cuenta tenga un terrorífico regreso a la pantalla de Azteca 7 con capítulos como nunca antes los habías visto.

La serie que se ha caracterizado por contar las historias que han sido transmitidas de generación en generación, tendrá nuevos episodios que impactarán e inspirarán miedo.

La nueva temporada de Lo que la gente cuenta está respaldada por una gran producción en la que el suspenso será una constante en cada capítulo y en cada historia; la audiencia, sin duda, permanecerá al borde de su asiento.

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Nuevas historias de terror se darán a conocer

Las historias que se presentarán durante este 2021 en Lo que la gente cuenta contarán con un entorno actual que promete hacerte gritar de miedo.

La nueva temporada constará de capítulos que serán fácilmente asociados por el televidente a temas o contextos que ya se han convertido en noticia previamente.

Si quieres una probadita de lo que verás en Lo que la gente cuenta no dejes de seguir las redes sociales de Azteca 7. El domingo a la media noche será liberado un adelanto del primer episodio que solo podrás disfrutar a través del sitio de Azteca 7, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y la app TV Azteca En Vivo.

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