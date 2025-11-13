Sofía Vergara, más radiante que nunca: “Estoy gozando al máximo mi nueva etapa”

En una entrevista con People en Español, la actriz colombiana Sofía Vergara confesó que está “gozando” al máximo su nueva etapa personal junto a su hijo Manolo González Vergara. Además, aprovechó para anunciar un proyecto que la llena de ilusión: “Koati”, una serie infantil que busca dar protagonismo a los animales más representativos de Latinoamérica.

Sofía Vergara y su nueva etapa personal

La estrella de Barranquilla aseguró que cada proyecto que emprende debe apasionarla para dedicarle tiempo y energía: “Cada proyecto primero me tiene que gustar para sacarle tiempo y de ahí le meto el alma. Trabajo organizadamente en muchos a la vez, pero sin olvidar que no todo es trabajo”.

Vergara también destacó el papel fundamental de su hijo en esta etapa: “Él ha sido mi compañero de vida más espectacular. Trabajo mucho, me enfoco mucho, tengo un buen equipo de años que ya es familia, y a mis amigas de toda la vida las tengo cerca y eso me equilibra”.

¿De qué trata “Koati”?

Creada junto a sus amigas Melissa de Assís Escobar y Anabella Sosa-Dovarganes, la serie “Koati” busca visibilizar la riqueza natural de Latinoamérica.

“Hay series y películas animadas de todo tipo, de animales y selvas alrededor del mundo, menos de la nuestra, que es espectacular. Nuestros hijos crecieron fascinados con pingüinos, leones, gorilas y pandas, pero los animales de Latinoamérica como el ajolote, el oso andino y la mariposa monarca, muchos no los conocen. La biodiversidad que tenemos en Latinoamérica es la más rica del mundo y hay que celebrarla”, explicó Vergara.

Los personajes principales son:

Nachi, un coatí.

Xochi, una mariposa monarca.

Pako, una rana de cristal cómica.

Xuxu, un ajolote.

La actriz subrayó que el objetivo de la miniserie es fomentar el cuidado de la fauna regional: “Es difícil que las nuevas generaciones cuiden y quieran lo que no saben que existe. Es hora de que conozcan el río de los mil colores, en Colombia, por ejemplo, y las ranas de cristal que son impresionantes con la barriga transparente”.

Sofía Vergara también será parte del elenco

Además de ser creadora, Vergara dará voz a Zaina, una serpiente que forma parte de la historia. La serie estará disponible en español e inglés, ampliando su alcance a audiencias internacionales.

Una filosofía de vida

La actriz aseguró que hoy día valora más que nunca el presente: “Estoy aprendiendo cada vez más a disfrutar el presente y a enamorarme de cada segundo de mi vida. Pase lo que pase, gozando al máximo todas las bendiciones que tengo”.

