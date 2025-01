Ya están definidos los equipos para el Super Bowl 2025 y, para sorpresa de nadie, los Kansas City Chiefs lo hicieron de nuevo. Durante la celebración del campeonato que tuvieron los Chiefs, vimos a Taylor Swift festejar muy contenta la victoria de su novio, Travis Kelce.

Desde el año pasado, la presencia de la cantante durante los eventos de la NFL ha causado sensación y millones de personas han mostrado su interés en verla. Muchos están emocionados, pues la victoria del equipo de Kelce, no solo asegura un espectáculo deportivo, sino también asegura que veremos más de la cantante durante el evento.

¿Taylor Swift cantará con Kendrick Lamar en el Super Bowl 2025?

El año pasado, los fanáticos estaban a la expectativa de ver a la cantante celebrar desde su palco el partido de los Chiefs contra los 49 ers. Recordemos que el año pasado Swift se encontraba realizando su The Eras Tour, por lo que se sabía que no iba a cantar y que probablemente no llegara al partido. Sin embargo, tomó un vuelo y llegó a tiempo al partido.

Este año, con la finalización oficial de su tour las personas han comenzado a pedir a Kendrick Lamar que invite a Taylor Swift a formar parte de su show de Medio Tiempo. Incluso muchos lo ven casi como un hecho, pues, la estrella pop tiene una canción junto a Lamar, titulada “Bad Blood”.

A pesar de los deseos del público, esta posibilidad parece casi nula y es que la presentación de Lamar sin duda se vería completamente eclipsada por la presencia de Taylor. Incluso se sabe que ella es consciente de eso y ella no se presentaría en el escenario a menos que sea como la artista principal.

¿Qué invitados tendrá Kendrick Lamar en el Super Bowl 2025?

Hasta el momento se confirmó que SZA será la artista invitada de Kendrick Lamar en el show de Medio Tiempo del Super Bowl LIX, que se celebrará el 9 de febrero de 2025. Hasta el momento no se ha anunciado que algún otro artista se vaya a presentar con el cantante.



Esperemos, aunque sea, ver cameos de Swift durante el Super Bowl 2025. ¿Te gustaría escuchar cantar a Taylor Swift alguna vez en el Super Bowl?

