Este es el SECRETO del vestido de Sydney Sweeney con el que rompió el internet

En las últimas horas mucho se ha hablado sobre el deslumbrante vestido que usó Sydney Sweeney durante el evento de Power Of Women 2025 la noche del 29 de octubre, donde su confección y la figura de la actriz eclipsaron toda la ceremonia.

En este evento realizado en Beverly Hills, California al que asistieron diversas figuras de Hollywood como Sydney Sweeney, Kate Hudson, Wanda Sykes, Nicole Scherzinger o la leyenda Jamie Lee Curtis, aunque Sweeney fue quien se robó la noche con su outfit.

¿Quién hizo el vestido de Sydney Sweeney?

El furor que esta indumentaria ha despertado, ha logrado que salga información sobre este, del cuál se sabe que es una colaboración del diseñador Christian Cowan, de 29 años, quien estudió diseño de modas en el London College of Fashion. Alcanzó la fama por sus diseños, mismos que suelen incluír lentejuelas, colores brillantes y siluetas llamativas, y ha vestido a celebridades como Lady Gaga, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Cardi B o Miley Cyrus.

Por otro lado, Elias Matso, de 23 años quien se graduó de la escuela de Arte y Diseño Parsons de Nueva York hace unos meses y es considerado como una de las promesas del mundo de la moda y alta costura, de quien se destaca que cosió la pieza a mano, cuidando meticulosamente el drapeado y los ojales a lo largo del corsé.

En una entrevista con Seacoastonline , Matso explicó la característica estructura de sus vestidos, destacando que “los corsés son muy importantes en todos los vestidos, mantienen todo el drapeado en su lugar”.

Así explicando el efecto que ha resaltado la figura de Sydney Sweeney donde explica lo siguiente: “Es básicamente un corsé tipo body con un vestido confeccionado a su alrededor… porque sin la presión del corsé, se pierde la ilusión (de la cintura).”

¿Cómo fue que Sydney Sweeney rompió el internet con su vestido?

La actriz, modelo y productora estadounidense de 28 años dejó sin aliento a los presentes y rompió el internet con su vestido plateado, el cuál dejó ver algunas transparencias y que a la vez resaltó su figura, mostrando de manera empoderada su lado más sensual.

Este vestido de cintura retorcida de cristal Christian Cowan x Elias Matso, perteneciente a la colección “Christian Cowan Primavera Verano 2026”, el cuál se ha convertido en una de las piezas más cotizadas del mundo de la moda.

Con este outfit, Sweeney se presentó a la ceremonia de Power of Women 2025 donde dedicó unas palabras a las mujeres, donde habló sobre lo orgullosa está de su cuerpo y que no tiene intenciones de ocultarlo, destacando la dificultad que sufren las mujeres para ser valoradas más allá de su apariencia física.