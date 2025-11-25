“Me drogaron": Tara Reid rompe el silencio sobre el incidente en el hotel de Chicago que la llevó al hospital

La actriz Tara Reid, conocida por su papel de Victoria Lathum en la exitosa película “American Pie”, reveló en una entrevista con TMZ que la madrugada del domingo fue drogada, supuestamente, mientras se encontraba en el bar de un hotel. Reid, de 50 años, aseguró que tuvo "suerte# de no ser víctima de abuso sexual.

El relato de Tara Reid

En un encuentro en vivo por redes sociales con TMZ, la actriz confesó que alrededor de las 10:30 de la noche del sábado acudió al bar del hotel y, tras regresar del baño, encontró su bebida cubierta con una servilleta. “Yo no la dejé allí, pero la quité y seguí tomando el vino”, explicó.

Treinta minutos después, Reid comenzó a sentirse mal y fue trasladada en silla de ruedas y luego en camilla hacia el hospital, donde permaneció inconsciente por ocho horas. En los videos captados por TMZ se la escucha gritar: “¡No saben quién soy! Soy famosa. Soy actriz”.

El personal médico le informó que estaba “drogada”, aunque Reid considera que la explicación fue muy “vaga” y no se le especificó qué sustancia había ingerido.

Testimonios y sospechas

TMZ indicó que los trabajadores del bar tuvieron un contacto limitado con la actriz y que, aparentemente, lucía en sus cinco sentidos hasta que su comportamiento cambió repentinamente al cierre del lugar. Reid también mencionó que un grupo de influencers estaba grabando mientras ella se encontraba allí y que podría presentar una denuncia.

“Uno de ellos salió conmigo a fumar un cigarrillo y cuando regresamos al bar mi bebida estaba tapada con una servilleta. La quité y bebí del vaso, luego desperté en el hospital”, afirmó.

La actriz insistió en que solo había consumido una copa de vino antes de regresar a su habitación.

Antecedentes y preocupaciones

Reid, quien en el pasado estuvo en rehabilitación para dejar las drogas, aclaró que actualmente solo bebe de manera ocasional. Recientemente también expresó su preocupación por los comentarios sobre su apariencia, calificándolos como “bullying”.

Tara Reid que actuó en la saga de “American Pie” y “Leyenda Urbana” y series de televisión como “Scrubs” con el papel de Danni Sullivan y ha protagonizado el reality “Taradise”. En “American Pie” participó en “American Pie” (1999), “American Pie 2” (2000) y “American Pie: El reencuentro” (2012). Recientemente tuvo una participación especial en “The Boys”.

Nació en Wyckoff, Nueva Jersey, y comenzó su carrera actoral en la década de 1980.