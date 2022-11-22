Reunión de vampiros: La familia ‘Cullen’ de ‘Crepúsculo’ se reencuentra.

Una de las sagas más recordadas y queridas por el público es la de 'La Saga Crepúsculo’, la cuales son recordadas por la historia de vampiros, humanos y lobos que acapararon las pantallas con la historia de amor entre Edward y Bella, misma que hasta la fecha es un clásico de la cultura popular.

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Cabe recordar que, tras su inigualable éxito Robert Pattinson y Kristen Stewart, aumentaron su popularidad, aunque también la familia de esta saga se ganó un gran cariño entre el público, pues es una de las más queridas por los fans.

Después de varios años donde 'Crepúsculo' se convirtió en las cintas favoritas de millones de personas, ahora, algunos integrantes del elenco se reunieron y causaron sensación entre los fanáticos, pues no se habían dejado ver juntos en años.

La familia ‘Cullen’ se volvió a reunir.

Se trata de Kellan Lutz, Peter Facinelli, Ashley Greene y Jackson Rathbone quienes tuvieron una participación en conjunto en la Comic Con de Liverpool, donde tuvieron la oportunidad de hablar con los fans sobre la popular saga de vampiros.

Cabe destacar que la actriz, Ashley es muy cercana al mundo de los vampiros y con su interpretación de Alice Cullen, pues tiene un podcast llamado The Twilight Effect que se ha hecho famoso por las impactantes declaraciones sobre la saga y todo lo que pasó durante la filmación, pues hubo varios famosos que se enamoraron.

Gracias enormes a todos los que han venido a verme a mí y a la familia Cullen en Liverpool! Estoy eternamente agradecida. Comic Con, gracias por invitarnos

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Aunque, no solo esta reunión acaparó la atención sino el gran cambio que ha tenido el actor Jackson Rathbone, que dio vida a Jasper Hale, pareja de Alice. Ahora el actor, tiene una apariencia con barba, pelo rizado y pendientes.