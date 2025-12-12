Taylor Swift revela el IMPORTANTE rol de Emma Stone en “The Eras Tour”

Taylor Swift está de estreno con su nuevo documental, The End of an Era . A través de este, la cantante comparte detalles de su vida privada y profesional, mientras llevaba a cabo una de las giras más lucrativas en la historia de la música : The Eras Tour. En uno de los episodios la famosa Miss Americana sorprende al revelar que la actriz, Emma Stone , jugó un papel crucial para el desarrollo de esta gira.

Según reveló la intérprete de “You Belong With Me”, antes de sumergirse por completo en el tour, acudió con la actriz de Bugonia, en busca de un buen consejo. Taylor necesitaba orientación para hallar a un coreógrafo de primer nivel. Afortunadamente, Emma tuvo la respuesta ideal y le recomendó trabajar con Mandy Moore (no, no es la actriz en la que estás pensando), quien puso la coreografía de La La Land, el musical que protagonizó junto a Ryan Gosling, en 2016.

“Con respecto a la coreografía, le pregunté a una amiga mía, Emma Stone, quien ha practicado la danza en sus películas, ‘¿con quién has trabajado que me recomiendes para esto’”, recuerda Swift, a lo que Stone le respondió: “Solo hay una persona que debería estar en tu lista y es Mandy Moore”.

¿Quién es Mandy Moore, la coreógrafa de The Eras Tour de Taylor Swift?

Mady Moore es de las coreógrafas con mayor renombre en todo Hollywood. A lo largo de su trayectoria, ha ganado tres premios Emmy por “coreografía destacada”. Entre sus más grandes éxitos destacan títulos como Silver Linings Playbook (2012), American Hustle (2013), La La Land (2016) y Babylon (2022). En cuanto a la televisión, ha sido una figura importante en programas como So You Think You Can Dance y Dancing With the Stars. No obstante, su más reciente éxito fue con The Eras Tour.

La amistad entre Taylor Swift y Emma Stone

En cuanto a Taylor Swift y Emma Stone, la dupla forma una de las amistades más sólidas dentro de la industria del entretenimiento. La actriz y la cantante se conocieron cuando ambas eran aún unas adolescentes, a los 19 y 18 años, respectivamente, en una de las galas de los Young Hollywood Awards.

Desde entonces, se han mantenido en contacto, pues desarrollaron una estrecha relación, por lo que no es sorpresa escucharlas hablar una sobre la otra en alguna entrevista. “Nos mantuvimos en contacto desde entonces y nos hicimos grandes amigas”, reveló Stone hace algún tiempo.